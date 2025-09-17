Una pareja fue detenida en Melo tras protagonizar tras tener sexo en plena calle y a la vista de todos. El episodio ocurrió en la esquina de Luis Alberto de Herrera y Agustín de la Rosa, frente a un local nocturno y muy cerca de tres centros educativos.
Atentado al pudor
Pareja es detenida teniendo sexo frente a tres escuelas en horario de salida
Una pareja fue detenida mientras mantenía relaciones sexuales a plena luz del día cerca de tres centros educativos escandalizando a todos los presentes.