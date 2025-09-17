Se pronostica temperatura máxima de 28° el viernes y lluvia el fin de semana

Según el modelo ECMWF, la jornada más calurosa de este mes será el lunes 29. Para esa tarde se espera que Montevideo alcance los 22°, mientras que Artigas y Tacuarembó marcarían la máxima nacional con 30°.

Pronósticos internacionales

En lo que refiere a la capital, los portales más consultados —AccuWeather, The Weather Channel y Meteored— prevén un escenario estable, con temperaturas templadas y máximas en el entorno de los 20 grados, sin saltos bruscos.

Mientras la región se prepara para un “veranillo” con marcas inusuales, en Uruguay el cambio de estación se sentirá con un calor amable, más cercano a una primavera típica que a un verano adelantado.