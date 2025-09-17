Se pronostica temperatura máxima de 28° el viernes y lluvia el fin de semana

La llegada de una “masa de aire caliente” que impactará con fuerza en Brasil también se hará sentir en Uruguay, aunque con registros moderados. El anuncio lo realizó el observatorio brasileño MetSul, que advirtió sobre una temperatura cercana a los 40 grados en el sur de Brasil, e incluso hasta 43 grados en sectores de Paraguay y el norte argentino.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Calor moderado en Uruguay
Los principales modelos meteorológicos internacionales —ECMWF (Centro Europeo), GFS (NOAA de Estados Unidos) e Icon (Centro Meteorológico alemán)— coinciden en que el fenómeno alcanzará también a la Banda Oriental, pero sin valores extremos.
En Uruguay, el pico de la semana se registraría el viernes al mediodía, con una máxima nacional de 28° en Tacuarembó.
Según el modelo ECMWF, la jornada más calurosa de este mes será el lunes 29. Para esa tarde se espera que Montevideo alcance los 22°, mientras que Artigas y Tacuarembó marcarían la máxima nacional con 30°.
Pronósticos internacionales
En lo que refiere a la capital, los portales más consultados —AccuWeather, The Weather Channel y Meteored— prevén un escenario estable, con temperaturas templadas y máximas en el entorno de los 20 grados, sin saltos bruscos.
Mientras la región se prepara para un “veranillo” con marcas inusuales, en Uruguay el cambio de estación se sentirá con un calor amable, más cercano a una primavera típica que a un verano adelantado.