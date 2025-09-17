Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Metsul |

Calor atípico en la región

Se pronostica temperatura máxima de 28° el viernes y lluvia el fin de semana

Pico de temperatura el viernes al mediodía con una máxima nacional de 28°, se proyecta el 29 como el día más cálido de septiembre, según Metsul.

Temperatura atípica en la región y lluvias el fin de semana.

 Metsul
La llegada de una “masa de aire caliente” que impactará con fuerza en Brasil también se hará sentir en Uruguay, aunque con registros moderados. El anuncio lo realizó el observatorio brasileño MetSul, que advirtió sobre una temperatura cercana a los 40 grados en el sur de Brasil, e incluso hasta 43 grados en sectores de Paraguay y el norte argentino.

Calor moderado en Uruguay

Los principales modelos meteorológicos internacionales —ECMWF (Centro Europeo), GFS (NOAA de Estados Unidos) e Icon (Centro Meteorológico alemán)— coinciden en que el fenómeno alcanzará también a la Banda Oriental, pero sin valores extremos.

En Uruguay, el pico de la semana se registraría el viernes al mediodía, con una máxima nacional de 28° en Tacuarembó.

Según el modelo ECMWF, la jornada más calurosa de este mes será el lunes 29. Para esa tarde se espera que Montevideo alcance los 22°, mientras que Artigas y Tacuarembó marcarían la máxima nacional con 30°.

Pronósticos internacionales

En lo que refiere a la capital, los portales más consultados —AccuWeather, The Weather Channel y Meteored— prevén un escenario estable, con temperaturas templadas y máximas en el entorno de los 20 grados, sin saltos bruscos.

Mientras la región se prepara para un “veranillo” con marcas inusuales, en Uruguay el cambio de estación se sentirá con un calor amable, más cercano a una primavera típica que a un verano adelantado.

Temas

