Las calles son nuestras: regresa el programa peatonales barriales.

En el marco de las celebraciones por el Mes de los Derechos de niñas, niños y adolescentes y otras conmemoraciones vecinales que tejen la historia barrial y la cultura popular, este mes las calles prometen llenarse de vida.

Programación de noviembre

Viernes 7

De 15.00 a 18.30: Plaza Pérez, en Vicente Basagoity entre Ángel Salvo y Fco. Calabuig (Municipio A)

Jornada en Plaza Pérez por el Mes de los Derechos con propuestas lúdicas, recreativas y culturales organizadas por la Prored de Infancias, Adolescencias y Juventudes de Zona 14.

Participan escuelas, clubes de niños, centros juveniles, la plaza de deportes, la policlínica y el equipo del centro comunal zonal.Organiza: Prored de Infancias, Adolescencias y Juventudes – Zona 14.

Sábado 15

De 16.00 a 19.00: Cagancha entre Cufré y Paullier (Municipio C).

Última peatonal del año en la zona, con propuestas de recreación, actividades plásticas, juegos para niños y niñas, muestra de baile armenio y espectáculo de circo.Organizan: Comisión Vecinal Kruger y CCZ 3.

Jueves 20

De 15.00 a 18.30: Dr. Pablo Blanco Acevedo entre Florencia y Caviglia (Municipio F).Jornada de juegos, recreación y deportes abierta al barrio y a todas las familias. Habrá música, zumba y una feria de emprendedores de la zona.Organiza: Comuna Bella Italia.

Domingo 23

De 13.00 a 18.00: Calle 2 de 17 mts., esquina Camino Ariel – Plaza Coviciso (Municipio G).Jornada por el Día Internacional de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, con juegos, deportes, actividades educativas, taller de huerta y feria de emprendedoras. Participan comisiones del Concejo Vecinal Zonal 13 y equipos de salud del barrio.Organiza: Interbarrial Arcoiris.

Sábado 29

De 10.00 a 14.00: Gaboto entre Guayabos y 18 de Julio (Municipio B)

Celebración de la kermese anual de la Escuela Pública N.° 5, con propuestas lúdicas y recreativas junto a familias, docentes y vecinas y vecinos del barrio. Actividad abierta a toda la comunidad, con apoyo del Concejo Vecinal 2 y la Biblioteca Popular Morosoli.Organizan: Comisión Fomento de la Escuela N.° 5, Concejo Vecinal 2 y Biblioteca Popular Morosoli.

De 15.30 a 19.30: Joaquín Requena entre Pedernal y Lafinur (Municipio C)

Festival de barrio con propuestas lúdicas y de encuentro entre vecinas y vecinos.Organiza: Comunidad barrial.

Domingo 30

De 13.00 a 17.00: Carlos María Prando entre Melitón Romero y José Fleitas (Municipio D)

Jornada de juegos y recreación junto al barrio, con presentaciones de cantantes callejeros, grupos de baile y actividades culturales. Participa el taller de tango del Club La Virgen. Organiza: Club La Virgen.

Estas actividades forman parte del programa Peatonales Barriales, que promueve la apropiación positiva del espacio público, el fortalecimiento de vínculos comunitarios y el derecho a la ciudad.