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Política

tres días de recorrido

Orsi agradeció la visita del Papa y concluyó con que "somos un gran país"

León XIV arribó a Uruguay el viernes y fue recibido por el presidente Yamandú Orsi. Tras una caravana se realizó la bienvenida en la plaza Independencia.

Orsi agradeció la visita de León XIV.

Orsi agradeció la visita de León XIV.

 Enzo Santos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Somos un gran país”, afirmó el presidente Yamandú Orsi al evaluar la visita del papa León XIV al Uruguay. En la última actividad protocolar, Orsi saludó al pontífice en una breve ceremonia de despedida. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y el embajador uruguayo en El Vaticano, Juan Raúl Ferreira.

Finalmente, a las 15:50 horas de Uruguay, el pontífice partió de la pista del aeropuerto internacional de Carrasco rumbo a Buenos Aires, donde comenzará la segunda etapa de su gira por América del Sur, en Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. La recorrida culminará en Perú, país que visitará entre el 11 y 17 de noviembre.

Tras la partida del papa, el presidente Orsi publicó en su cuenta de la red social X: “La visita de León XIV se transformó en una gran fiesta para los uruguayos, en particular para la comunidad católica”.

“Gracias por regalarnos esta distinción de ser la puerta de entrada de la visita del papa a Sudamérica”, prosiguió Orsi en su posteo. También agradeció a quienes trabajaron para que “todo transcurriera fluidamente y en armonía”. “Somos un gran país”, finalizó.

Durante la gira, acompañan al papa el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin; el sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, Paolo Rudelli, y el canciller del Vaticano, Paul Gallagher.

El Papa llegó el viernes

León XIV arribó a Uruguay en la tarde del viernes 6, cuando fue recibido por el presidente Yamandú Orsi. Tras una caravana que recorrió Montevideo, se realizó la ceremonia de bienvenida en la plaza Independencia, oportunidad en la que mantuvo un encuentro con autoridades, sociedad civil, expresidentes de la República, legisladores y cuerpo diplomático. Durante la bienvenida, participaron más de 250 artistas de los coros y las orquestas del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculalos (Sodre), quienes interpretaron los himnos de Uruguay y El Vaticano y una selección de piezas musicales.

En ese contexto, Orsi sostuvo que la visita del papa es una grata ocasión para reconocer valores que nos desafían a situar el desarrollo humano integral como horizonte de toda opción política, en búsqueda de la real promoción del bien común.

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