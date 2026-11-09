Solaria: Orsi se reúne este lunes con los intendentes de Canelones, Florida y San José

El presidente de la República, Yamandú Orsi, concretará este lunes una reunión clave con los intendentes de Canelones, Francisco Legnani; de Florida, Carlos Enciso; y de San José, Ana Bentaberri, con el objetivo de profundizar en los detalles y la coordinación territorial en torno al anuncio de la megainversión de la compañía española Solaria. El encuentro, que había quedado pendiente desde el mes pasado debido a la ausencia de los jefes departamentales nacionalistas en misión oficial, busca articular de manera estratégica el impacto regional de este megaproyecto, estimado en US$ 5.700 millones.
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La iniciativa contempla un despliegue interdepartamental de gran envergadura centrado en la generación de energía renovable y la infraestructura tecnológica avanzada. En su primera etapa, el plan se ancla en unas 700 hectáreas propiedad de UTE ubicadas en la localidad de Cardal, departamento de Florida, donde Solaria proyecta la construcción de un parque fotovoltaico de 350 MW. La energía generada será transportada a través de la red del ente estatal para abastecer a un gran centro de datos (data center) de 200 MW que estará emplazado en el departamento de Canelones, cuya entrada en operaciones bajo un régimen de zona franca está prevista para el año 2029.
Este nuevo polo tecnológico refuerza el posicionamiento estratégico de Canelones como hub digital del país, sumándose a la construcción en curso del data center de 60 MW de Google y al futuro centro de datos de Antel, valorado en US$ 70 millones.
Segunda etapa en 2029
Asimismo, el proyecto de Solaria contempla una segunda etapa de expansión posterior a 2029 que prevé la instalación de un segundo centro de datos de 300 MW, esta vez localizado en el departamento de San José. Esta proyección geográfica ha generado repercusiones políticas: mientras que figuras del Partido Nacional como el senador y exintendente José Luis Falero celebraron el anuncio, desde sectores de la oposición se mantiene un perfil de cautela respecto a la viabilidad integral del negocio.
Para respaldar el incremento de la demanda energética que exigirán estos complejos tecnológicos, UTE deberá realizar una inversión adelantada estimada en US$ 120 millones. No obstante, el proyecto aún mantiene bajo estricta confidencialidad aspectos financieros centrales, como la identidad de los socios estratégicos que participarán en el financiamiento y en la posterior operación de toda la infraestructura. Con la cumbre de este lunes, el Ejecutivo nacional y los gobiernos departamentales darán un paso fundamental en la articulación institucional de una de las apuestas de inversión privada más importantes de los últimos tiempos para el desarrollo productivo y energético del país.