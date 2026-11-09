Solaria: Orsi se reúne este lunes con los intendentes de Canelones, Florida y San José

Segunda etapa en 2029

Asimismo, el proyecto de Solaria contempla una segunda etapa de expansión posterior a 2029 que prevé la instalación de un segundo centro de datos de 300 MW, esta vez localizado en el departamento de San José. Esta proyección geográfica ha generado repercusiones políticas: mientras que figuras del Partido Nacional como el senador y exintendente José Luis Falero celebraron el anuncio, desde sectores de la oposición se mantiene un perfil de cautela respecto a la viabilidad integral del negocio.

Para respaldar el incremento de la demanda energética que exigirán estos complejos tecnológicos, UTE deberá realizar una inversión adelantada estimada en US$ 120 millones. No obstante, el proyecto aún mantiene bajo estricta confidencialidad aspectos financieros centrales, como la identidad de los socios estratégicos que participarán en el financiamiento y en la posterior operación de toda la infraestructura. Con la cumbre de este lunes, el Ejecutivo nacional y los gobiernos departamentales darán un paso fundamental en la articulación institucional de una de las apuestas de inversión privada más importantes de los últimos tiempos para el desarrollo productivo y energético del país.