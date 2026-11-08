Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

continúa la investigación

Lazo recibe este lunes a la Comisión de Defensa por la muerte de los soldados en Fray Bentos

Finalmente la ministra Sandra Lazo no concurrirá al Parlamento a la Comisión de Defensa, sino que recibirá a sus integrantes en la sede del ministerio.

Lazo brindará información este lunes.

Lazo brindará información este lunes.

 Gaston Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Este lunes por la mañana, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, recibe a los integrantes de la Comisión de Defensa del Senado para informar acerca del accidente que costó la vida de tres soldados que realizaban un curso de buzo táctico en Fray Bentos.

Lazo había sido citada por la comisión a iniciativa del senador nacionalista Javier García. Fue este quien en su cuenta de X dio cuenta de la confirmación del encuentro.

“Ante la convocatoria que le hicimos a la comisión de Defensa, la ministra prefiere no concurrir al Parlamento y que la reunión sea en el MDN, mañana lunes a las 10 h”, escribe García. Y agrega: Allí estaremos. La gravedad de los hechos es lo importante y saber qué pasó para que fallecieran 3 soldados. A 10 días de la tragedia aún no hay información oficial. Esperamos tenerla el lunes”.

Accidente en Fray Bentos

Fue el pasado 29 de octubre por la noche cuando en el muelle del Anglo, en Fray Bentos, un grupo de 20 soldados y sus instructores realizaban un ejercicio en el marco del curso de Buzos Tácticos. Por causas que aún no se han esclarecido, cuatro de ellos desaparecieron de las aguas. Tres de ellos fallecieron y el cuarto fue rescatado con vida y trasladado a Montevideo.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) lleva adelante una investigación interna para determinar responsabilidades en simultáneo con la Fiscalía, que desarrolla su investigación propia.

La semana pasada la cartera recibió la "información de urgencia" del Ejército Nacional sobre el incidente durante un entrenamiento militar en la noche del jueves 29 de octubre.

Indica la cartera que "la 'información de urgencia' aporta elementos técnicos de relevancia que servirán de insumo para la investigación administrativa que llevará adelante el Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa".

Por el momento, agrega, el contenido del informe "se mantendrá en reserva a efectos de preservar la garantía del secreto de las actuaciones de la Investigación Administrativa, conforme a las disposiciones vigentes, así como el debido cuidado y respeto que impone la dolorosa circunstancia".

Te puede interesar