Lazo recibe este lunes a la Comisión de Defensa por la muerte de los soldados en Fray Bentos

Ante la convocatoria que le hicimos a la comisión de Defensa, la ministra prefiere no concurrir al Parlamento y que la reunión sea en el MDN, mañana lunes a las 10 hs. Allí estaremos. La gravedad de los hechos es lo importante y saber qué pasó para que fallecieran 3 soldados. A… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) November 8, 2026

Accidente en Fray Bentos

Fue el pasado 29 de octubre por la noche cuando en el muelle del Anglo, en Fray Bentos, un grupo de 20 soldados y sus instructores realizaban un ejercicio en el marco del curso de Buzos Tácticos. Por causas que aún no se han esclarecido, cuatro de ellos desaparecieron de las aguas. Tres de ellos fallecieron y el cuarto fue rescatado con vida y trasladado a Montevideo.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) lleva adelante una investigación interna para determinar responsabilidades en simultáneo con la Fiscalía, que desarrolla su investigación propia.

La semana pasada la cartera recibió la "información de urgencia" del Ejército Nacional sobre el incidente durante un entrenamiento militar en la noche del jueves 29 de octubre.

Indica la cartera que "la 'información de urgencia' aporta elementos técnicos de relevancia que servirán de insumo para la investigación administrativa que llevará adelante el Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa".

Por el momento, agrega, el contenido del informe "se mantendrá en reserva a efectos de preservar la garantía del secreto de las actuaciones de la Investigación Administrativa, conforme a las disposiciones vigentes, así como el debido cuidado y respeto que impone la dolorosa circunstancia".