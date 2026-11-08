¿Se le viene la noche a Netanyahu?: presidente encargó a la oposición la formación de gobierno

Agregó que "cualquier Gobierno que se forme debe llevar a la unificación, al acercamiento y a la reconciliación entre todas las partes del pueblo" y expresó su disposición a contribuir a este objetivo en cualquier momento.

Anuncia sus planes

Por su parte, Eisenkot anunció los planes de invitar a formar parte de su Gobierno a todos los partidos israelíes que comparten los cuatro principios de su partido Yashar, a saber: el reconocimiento de Israel como un Estado judío y democrático, la aceptación de los valores de la Declaración de Independencia, el apoyo al servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos, así como la proclamación de Hamás como una organización terrorista.

"Si el mandato que he recibido lleva a la creación de un gobierno de estado de emergencia, se requerirán pasos políticos creativos y no convencionales. Israel no tiene derecho a tardar tiempo ni a celebrar rondas de elecciones incesantes", subrayó.

En particular, detalló, invitará a su coalición al partido Likud del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, así como al Partido Sionista Religioso, que ahora forman parte de la coalición gobernante.

"Si los miembros de Likud y del Partido Sionista Religioso de verdad creen que ha llegado el momento de la unidad, como han propuesto al presidente, no veo razones para que no formen parte del Gobierno bajo mi liderazgo y sobre la base de los principios que he representado", explicó.

Resultados en Israel

Según los resultados de las elecciones al Parlamento de 120 escaños (Knéset) de Israel, la coalición gobernante encabezada por el partido Likud obtuvo 53 mandatos, mientras que el bloque opositor de Gadi Eisenkot consiguió 48 asientos. La lista de partidos árabes se convirtió en la tercera fuerza política con 19 curules.

De este modo, ninguno de los bloques alcanzó la mayoría de 61 escaños necesaria para formar gobierno.

De acuerdo con el procedimiento parlamentario, el candidato aprobado por el presidente tendrá un máximo de 42 días para formar un gobierno. Si no lo consigue, el derecho a hacerlo pasará al otro candidato, que dispondrá de 28 días.

Si tras el segundo intento no se logra formar un gobierno, cada diputado del Parlamento tendrá derecho a formar una coalición con 61 votos durante 21 días. En caso de fracaso, se anuncia la disolución del Parlamento y se fija la fecha de nuevas elecciones.

(En base a Sputnik y RT)