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¿cambios reales?

¿Se le viene la noche a Netanyahu?: presidente encargó a la oposición la formación de gobierno

La coalición encabezada por Netanyahu obtuvo la mayoría en las pasadas elecciones, no obstante no cuenta con los votos suficientes.

Netanyahu dejará el gobierno.

Netanyahu dejará el gobierno.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Israel, Isaac Herzog, entregó al líder de la oposición, Gadi Eisenkot, el mandato para formar el nuevo Gobierno. La oficina presidencial comunicó que Herzog decidió encargar a Eisenkot, principal rival del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, para formar Gobierno.

El presidente tomó la decisión luego de una ronda de consultas con grupos parlamentarios de la Knéset (el Parlamento israelí). Asimismo, mantuvo conversaciones "con diversas figuras del ámbito político", incluidos el propio Netanyahu y Eisenkot. La candidatura de Eisenkot contó con el apoyo de la mayoría de los partidos representados en el Parlamento, lo que inclinó la balanza a su favor pese a que ningún bloque logró una mayoría absoluta en los comicios.

"Estimado Gadi, le encargo a usted la tarea de formar el Gobierno, y por eso tengo el honor de entregarle el mandato oficial para formar el Gobierno de Israel", declaró Herzog en la ceremonia solemne transmitida por la oficina presidencial.

Agregó que "cualquier Gobierno que se forme debe llevar a la unificación, al acercamiento y a la reconciliación entre todas las partes del pueblo" y expresó su disposición a contribuir a este objetivo en cualquier momento.

Anuncia sus planes

Por su parte, Eisenkot anunció los planes de invitar a formar parte de su Gobierno a todos los partidos israelíes que comparten los cuatro principios de su partido Yashar, a saber: el reconocimiento de Israel como un Estado judío y democrático, la aceptación de los valores de la Declaración de Independencia, el apoyo al servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos, así como la proclamación de Hamás como una organización terrorista.

"Si el mandato que he recibido lleva a la creación de un gobierno de estado de emergencia, se requerirán pasos políticos creativos y no convencionales. Israel no tiene derecho a tardar tiempo ni a celebrar rondas de elecciones incesantes", subrayó.

En particular, detalló, invitará a su coalición al partido Likud del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, así como al Partido Sionista Religioso, que ahora forman parte de la coalición gobernante.

"Si los miembros de Likud y del Partido Sionista Religioso de verdad creen que ha llegado el momento de la unidad, como han propuesto al presidente, no veo razones para que no formen parte del Gobierno bajo mi liderazgo y sobre la base de los principios que he representado", explicó.

Resultados en Israel

Según los resultados de las elecciones al Parlamento de 120 escaños (Knéset) de Israel, la coalición gobernante encabezada por el partido Likud obtuvo 53 mandatos, mientras que el bloque opositor de Gadi Eisenkot consiguió 48 asientos. La lista de partidos árabes se convirtió en la tercera fuerza política con 19 curules.

De este modo, ninguno de los bloques alcanzó la mayoría de 61 escaños necesaria para formar gobierno.

De acuerdo con el procedimiento parlamentario, el candidato aprobado por el presidente tendrá un máximo de 42 días para formar un gobierno. Si no lo consigue, el derecho a hacerlo pasará al otro candidato, que dispondrá de 28 días.

Si tras el segundo intento no se logra formar un gobierno, cada diputado del Parlamento tendrá derecho a formar una coalición con 61 votos durante 21 días. En caso de fracaso, se anuncia la disolución del Parlamento y se fija la fecha de nuevas elecciones.

(En base a Sputnik y RT)

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