Los barrios de Montevideo votan este domingo concejos vecinales y presupuesto participativo

Para 2026 se presentaron 238 propuestas, distribuidas entre los ocho municipios, con proyectos que abarcan una amplia variedad de necesidades e intereses comunitarios. La inversión total prevista asciende a $216 millones.

El director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia, Claudio Visillac, explicó al semanario Montevideo al Día delaIntendencia de Montevideo que esta distribución procura asegurar que todos los territorios dispongan de recursos para impulsar iniciativas surgidas de sus propias comunidades.

“Esta asignación busca garantizar que todos los territorios cuenten con oportunidades para que vecinos, vecinas y colectivos locales presenten iniciativas con vocación comunitaria, orientadas a transformar el entorno y mejorar la apropiación del espacio público”, señaló.

Proyectos para transformar Montevideo

Las propuestas que estarán a consideración de la ciudadanía reflejan la diversidad de inquietudes y necesidades de los barrios montevideanos.

Entre las iniciativas se encuentran mejoras de plazas y espacios infantiles, acondicionamiento de espacios culturales, instalación de fotogalerías, mejoras de iluminación y veredas en los entornos de centros educativos, rampas de accesibilidad, sendas peatonales y ampliaciones de policlínicas.

También hay propuestas para crear circuitos de parkour, parques lineales, centros barriales, canchas multifuncionales, pistas infantiles de educación vial, refugios peatonales e instalar nomenclátores, entre otras iniciativas.

Cada proyecto representa una propuesta concreta para mejorar el entorno cotidiano y fortalecer los espacios de encuentro y convivencia. Ahora serán los propios vecinos y vecinas quienes tendrán la última palabra a través de su voto.

Dos elecciones, dos hojas de votación

La jornada del domingo permitirá participar en ambos procesos electorales. Para ello habrá dos hojas diferentes: una azul para elegir los proyectos del Presupuesto Participativo y otra blanca para votar las candidaturas a los Concejos Vecinales.

Los circuitos estarán distribuidos en los Centros Comunales Zonales de los ocho municipios. Se podrá votar en cualquiera de los aproximadamente 500 circuitos habilitados, aunque no corresponda a la zona de residencia. Sin embargo, los proyectos elegidos deberán pertenecer al municipio donde se emita el voto.

Quienes ya hayan participado de la votación digital del Presupuesto Participativo, que finaliza este sábado 7 de noviembre a las 23:59, no deberán volver a votar por proyectos de manera presencial, ya que el voto electrónico quedará anulado si se repite.

La votación en línea está habilitada exclusivamente para el Presupuesto Participativo y requiere tener 18 años o más y contar con un usuario gub.uy con identidad verificada. Permite seleccionar hasta dos proyectos, siempre que pertenezcan al mismo municipio, y deben elegirse en una única instancia.

En cambio, las candidaturas a los Concejos Vecinales solamente podrán votarse de manera presencial el domingo. La cantidad de candidatos que se puede elegir varía según cada Concejo, por lo que es importante consultar las indicaciones que figuran al pie de la hoja de votación.

Elegir también quiénes representan al barrio

Además de decidir sobre las obras y los servicios, la jornada permitirá elegir a quienes integrarán los 18 Concejos Vecinales de Montevideo.

Estos órganos de participación ciudadana constituyen espacios de representación barrial donde vecinos y vecinas pueden plantear necesidades, formular propuestas y contribuir al seguimiento de los asuntos que hacen a la vida cotidiana de sus comunidades.

La elección de sus integrantes renueva la posibilidad de que cada barrio cuente con representantes que canalicen inquietudes y promuevan iniciativas ante las instituciones.

Con dos décadas de experiencia del Presupuesto Participativo y una nueva elección de los Concejos Vecinales, Montevideo tendrá este domingo una oportunidad para que la participación ciudadana se traduzca en decisiones concretas. Porque elegir una plaza, mejorar una vereda, impulsar un espacio cultural o definir quiénes representan al barrio también son formas de construir la ciudad.