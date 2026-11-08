Un plan de saneamiento alcanzará a 15 barrios de Punta del Este hacia 2029

El proyecto de ampliación del saneamiento en Punta del Este prevé la construcción de entre 80 y 90 kilómetros de redes, que beneficiarán a unas 6.000 familias de 15 barrios hacia 2029, según informó el intendente de Maldonado, Miguel Abella.
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El jefe departamental señaló que la iniciativa responde a una necesidad de vecinos y visitantes y destacó su alcance para la infraestructura de la ciudad. Asimismo, adelantó que ya se analiza una segunda etapa del proyecto.
En ese marco, Abella se refirió a los trabajos que OSE-UGD desarrolla actualmente en avenida del Mar, donde se ejecutan obras de desagües y pluviales. Estas intervenciones constituyen la etapa previa a una obra de mayor alcance que comprenderá aproximadamente tres kilómetros, desde bulevar Artigas hasta la rambla Lorenzo Batlle Pacheco.
El proyecto para ese tramo incluye el ensanche de las calzadas vehiculares, la construcción de cordones y sendas peatonales y la instalación de iluminación, con el objetivo de mejorar la infraestructura y las condiciones de circulación en esa zona de Punta del Este.
Fideicomiso en Maldonado
Las intervenciones forman parte de un fideicomiso impulsado por la Intendencia de Maldonado junto con Fonplata, que permitirá financiar las obras que ejecutará OSE-UGD. La inversión será abonada mediante la tarifa 9.
Al referirse a la continuidad del proyecto, Abella señaló que ya se está pensando en una segunda fase, lo que permitiría ampliar el alcance de las intervenciones previstas para el departamento.
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