Un plan de saneamiento alcanzará a 15 barrios de Punta del Este hacia 2029

El proyecto para ese tramo incluye el ensanche de las calzadas vehiculares, la construcción de cordones y sendas peatonales y la instalación de iluminación, con el objetivo de mejorar la infraestructura y las condiciones de circulación en esa zona de Punta del Este.

Fideicomiso en Maldonado

Las intervenciones forman parte de un fideicomiso impulsado por la Intendencia de Maldonado junto con Fonplata, que permitirá financiar las obras que ejecutará OSE-UGD. La inversión será abonada mediante la tarifa 9.

Al referirse a la continuidad del proyecto, Abella señaló que ya se está pensando en una segunda fase, lo que permitiría ampliar el alcance de las intervenciones previstas para el departamento.

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