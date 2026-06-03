El plan "Más Barrio" avanza en Cerro Norte con obras de infraestructura

Alianza estratégica con la Intendencia de Montevideo

El éxito del plan radica en la cooperación institucional. En ese sentido, la Intendencia de Montevideo viene ejecutando un cronograma intensivo de servicios urbanos. Según explicó el intendente capitalino, Mario Bergara, las tareas actuales y futuras incluyen:

Acciones inmediatas: Limpieza de basurales endémicos, retiro de vehículos abandonados, sustitución de contenedores de residuos e instalación de nuevas luminarias.

Próxima semana: Inicio de tareas de poda y despeje de árboles.

Obras estructurales proyectadas: Apertura de nuevas calles y la conexión de los hogares al sistema de saneamiento.

«El plan promueve una estrategia de trabajo que no solo involucra a organismos del Estado, sino también a vecinos, organizaciones sociales e instituciones locales, con el objetivo de construir soluciones adaptadas a la realidad de cada territorio», destacaron las autoridades.

Proyección nacional

Aunque la estrategia piloto comenzó en Montevideo, las autoridades confirmaron que Más Barrio extenderá su alcance de forma progresiva a zonas críticas de los departamentos de Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera.

Durante la recorrida de supervisión también estuvieron presentes la coordinadora del plan Más Barrio, Silvana Nieves; el director y subdirector de la Policía Nacional, José Azambuya y Alfredo Clavijo; y el director nacional de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas, Franco Zenone.