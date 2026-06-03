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Política Más Barrio | Cerro Norte | obras

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El plan "Más Barrio" avanza en Cerro Norte con obras de infraestructura

El plan integral Más Barrio avanza con luminarias, limpieza y saneamiento para transformar el entorno y fortalecer la comunidad en Cerro Norte.

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En el marco del despliegue del plan nacional Más Barrio, los ministros Carlos Negro (Interior) y Tamara Paseyro (Vivienda y Ordenamiento Territorial) realizaron una recorrida por el barrio Cerro Norte para supervisar las tareas de acondicionamiento urbano que se llevan adelante en el territorio.

«Más Barrio» es una política de Estado orientada a intervenir de forma integral en zonas con altos niveles de vulnerabilidad, exclusión socioterritorial y desafíos en materia de seguridad. El programa busca consolidar transformaciones sostenibles a través de mejoras habitacionales, recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de la convivencia comunitaria.

Diagnóstico y primeras acciones en el territorio

La intervención en Cerro Norte comenzó a implementarse el pasado mes de abril con una fase de diagnóstico clave: un relevamiento directo con las familias del barrio. Este censo permitió recoger datos precisos sobre la situación de los hogares, las condiciones de las viviendas y las necesidades más urgentes de cada entorno, al tiempo que se informó a los vecinos sobre las próximas etapas del proyecto.

Alianza estratégica con la Intendencia de Montevideo

El éxito del plan radica en la cooperación institucional. En ese sentido, la Intendencia de Montevideo viene ejecutando un cronograma intensivo de servicios urbanos. Según explicó el intendente capitalino, Mario Bergara, las tareas actuales y futuras incluyen:

  • Acciones inmediatas: Limpieza de basurales endémicos, retiro de vehículos abandonados, sustitución de contenedores de residuos e instalación de nuevas luminarias.

  • Próxima semana: Inicio de tareas de poda y despeje de árboles.

  • Obras estructurales proyectadas: Apertura de nuevas calles y la conexión de los hogares al sistema de saneamiento.

«El plan promueve una estrategia de trabajo que no solo involucra a organismos del Estado, sino también a vecinos, organizaciones sociales e instituciones locales, con el objetivo de construir soluciones adaptadas a la realidad de cada territorio», destacaron las autoridades.

Proyección nacional

Aunque la estrategia piloto comenzó en Montevideo, las autoridades confirmaron que Más Barrio extenderá su alcance de forma progresiva a zonas críticas de los departamentos de Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera.

Durante la recorrida de supervisión también estuvieron presentes la coordinadora del plan Más Barrio, Silvana Nieves; el director y subdirector de la Policía Nacional, José Azambuya y Alfredo Clavijo; y el director nacional de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas, Franco Zenone.

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