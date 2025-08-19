Hacete socio para acceder a este contenido

Campaña "Disfrutá y divertite"

Noche de la Nostalgia: así será la estrategia de seguridad vial

UNASEV presentó la campaña “Nostalgia Segura” y adelantó cómo serán los controles en rutas y ciudades durante la Noche de la Nostalgia.

Por Redacción Caras y Caretas

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) lanzó su campaña “Nostalgia Segura: Disfrutá y Divertite”, que acompañará el despliegue de controles y operativos durante la tradicional Noche de la Nostalgia, el próximo 24 de agosto. El objetivo central es reducir los siniestros de tránsito vinculados al consumo de alcohol y drogas, en una de las jornadas de mayor movilidad nocturna del año.

El presidente de UNASEV, Marcelo Metediera, destacó que este año la estrategia tendrá un enfoque distinto, con intervenciones puntuales en coordinación con la Secretaría Nacional de Drogas y un trabajo conjunto con las Intendencias de todo el país. Además, subrayó que ya se distribuyeron los kits de control de cannabis y se actualizaron los equipos fiscalizadores.

El despliegue en las rutas estará a cargo de la Policía Caminera, que anunció la instalación de 40 puestos de control simultáneos en distintos puntos del territorio. A estos se sumarán operativos departamentales en coordinación con las direcciones de tránsito y las Unidades Locales de Seguridad Vial (ULOSEV). Según informó el Comisario Mayor Luis Calzada, se realizarán espirometrías y pruebas para detectar otras drogas.

Campaña "Disfrutá y divertite"

El mensaje de fondo apunta a disfrutar sin descuidarse. “Las fiestas pueden vivirse sin asociarlas necesariamente al consumo”, señaló el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, quien recordó la importancia de hidratarse, descansar y organizar traslados seguros.

Los operativos se extenderán durante toda la noche del domingo 24 y la madrugada del lunes 25. La información relevada por cada intendencia será centralizada por UNASEV y presentada en una conferencia de prensa el mismo lunes a media mañana.

En la presentación de la campaña estuvieron presentes autoridades de UNASEV; el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Dr. Gabriel Rossi y el Director Nacional de Policía Caminera, Comisario Mayor Luis Calzada.

En la isntancia se dio a conocer el spot publicitario de la campaña, proyectado en salas de cine y pensado para interpelar a través del humor y la reflexión sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias.

