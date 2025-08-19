Hombre mató a tiros a su hija de 12 años en plena consulta médica

Un hombre de profesión militar asesinó a su hija de 12 años de tres disparos mientras la niña estaba en una consulta con la fonoaudióloga. Luego el hombre se disparó en la cabeza y murió. El horrendo episodio ocurrió en pleno centro de Maldonado, en un centro interdisciplinario (SAF) de la ciudad, informó Cadena del Mar.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El Jefe de la Policía de Maldonado dijo a dicho medio que "la niña había terminado la consulta, recibe disparos por parte de su progenitor y éste se dispara en la cabeza".
El asesino es un militar uruguayo que había traído a la niña desde Uganda, país en el que, según las primeras hipótesis, habría quedado la madre biológica de la menor.
Según la crónica desde la capital fernandina, la víctima estaba atravesando un "proceso de vinculación con un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)".
Agregaron que "por resolución judicial, se encontraba bajo el cuidado de una mujer que había sido muy cercana del hombre".