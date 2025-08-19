Hombre mató a tiros a su hija de 12 años en plena consulta médica

Un hombre de profesión militar asesinó a su hija de 12 años de tres disparos mientras la niña estaba en una consulta con la fonoaudióloga. Luego el hombre se disparó en la cabeza y murió. El horrendo episodio ocurrió en pleno centro de Maldonado, en un centro interdisciplinario (SAF) de la ciudad, informó Cadena del Mar.