UTE cumple una promesa de Orsi y beneficia a jubilados y estudiantes

El jerarca recordó que la TCB se concibió como una tarifa fija de largo plazo, pero que fue eliminada durante la administración de Luis Lacalle Pou. “Creemos que es necesario retomar este rumbo”, añadió, subrayando que el fortalecimiento del mantenimiento de redes eléctricas será clave ante el incremento de la demanda esperado para el verano.

UTE trabaja por la inclusión social

Además, Bentancor señaló que UTE continúa con su plan de inclusión social, que tiene como meta regularizar 13.000 hogares en todo el país durante 2025. Según los datos presentados, ya se ha alcanzado el 50% de esta meta, y desde 2012, el 80% de los hogares regularizados ha mostrado buen comportamiento de pago, un 65% se encuentra al día, mientras que un 15% mantiene deudas de entre dos y cinco facturas.

La reincorporación de la TCB representa un alivio económico para miles de uruguayos, especialmente para quienes dependen de ingresos limitados. Asimismo, se espera que la medida tenga un impacto positivo en la planificación del consumo eléctrico familiar, fomentando un uso más responsable y eficiente de la energía en el país.