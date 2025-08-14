Hacete socio para acceder a este contenido

Orsi | Consumo Básico | promesa

Reincorporación de tarifa

UTE cumple una promesa de Orsi y beneficia a jubilados y estudiantes

La medida de UTE es una promesa de campaña de Orsi y prioriza a jubilados con ingresos mínimos y estudiantes becados.

La noticia fue confirmada por el vicepresidente de la empresa, Roberto Bentancor, quien detalló que la primera etapa beneficiará a jubilados con menores ingresos y a estudiantes que reciben becas del Fondo de Solidaridad.

Vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor.
Vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor.

Vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor.

Una promesa de campaña

“Es una promesa de campaña que nuestro presidente Yamandú Orsi realizó en Colonia. Vamos a implementarla por etapas, comenzando con los sectores más vulnerables: jubilados que perciben un ingreso mínimo como único sustento y estudiantes del interior, que no es poca cosa”, afirmó Bentancor.

El jerarca recordó que la TCB se concibió como una tarifa fija de largo plazo, pero que fue eliminada durante la administración de Luis Lacalle Pou. “Creemos que es necesario retomar este rumbo”, añadió, subrayando que el fortalecimiento del mantenimiento de redes eléctricas será clave ante el incremento de la demanda esperado para el verano.

UTE trabaja por la inclusión social

Además, Bentancor señaló que UTE continúa con su plan de inclusión social, que tiene como meta regularizar 13.000 hogares en todo el país durante 2025. Según los datos presentados, ya se ha alcanzado el 50% de esta meta, y desde 2012, el 80% de los hogares regularizados ha mostrado buen comportamiento de pago, un 65% se encuentra al día, mientras que un 15% mantiene deudas de entre dos y cinco facturas.

La reincorporación de la TCB representa un alivio económico para miles de uruguayos, especialmente para quienes dependen de ingresos limitados. Asimismo, se espera que la medida tenga un impacto positivo en la planificación del consumo eléctrico familiar, fomentando un uso más responsable y eficiente de la energía en el país.

