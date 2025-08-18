Dirigente del Partido Nacional implicado en contrabando de miles de huevos en Salto

El operativo de Aduanas y Policía incautó más de seis mil huevos de contrabando en Salto. Entre los involucrados figura, Lucas Mateo Trindade un dirigente del Partido Nacional que ya había generado polémica por negarse a una espirometría, lo que llevó a la comuna a revisar su eventual designación en un cargo de confianza.
Desacato y contrabando
Se trata del dirigente del Partido Nacional de Salto que ya había generado polémica por negarse a una espirometría en un control de tránsito.