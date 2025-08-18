Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Desacato y contrabando

Dirigente del Partido Nacional implicado en contrabando de miles de huevos en Salto

Se trata del dirigente del Partido Nacional de Salto que ya había generado polémica por negarse a una espirometría en un control de tránsito.

El operativo de Aduanas y Policía incautó más de seis mil huevos de contrabando en Salto. Entre los involucrados figura, Lucas Mateo Trindade un dirigente del Partido Nacional que ya había generado polémica por negarse a una espirometría, lo que llevó a la comuna a revisar su eventual designación en un cargo de confianza.

Un operativo conjunto de la Dirección Nacional de Aduanas y la Policía en el departamento de Salto derivó en la incautación de un vehículo y un cargamento de 6.817 huevos de gallina de origen brasileño, que ingresaron al país sin la documentación correspondiente. El procedimiento, realizado el pasado 13 de agosto, fue catalogado como un caso de contrabando.

Entre los identificados por las autoridades se encuentra un dirigente del Partido Nacional, quien en días previos había protagonizado otra polémica al negarse a realizar una espirometría en un control de tránsito.

Marcha atrás del Partido Nacional

En una entrevista, hace tres semanas, La Prensa Streaming de Salto publicaba "Lucas Trindade llega con energía renovadora a la Secretaría de Juventud: El director más joven del gabinete apuesta por políticas inclusivas, articulación institucional y espacios recreativos en toda la región". Sin embargo, poco tiempo después fue descartado, ante el trascendido de desacato frente a la policía, que cometió Trindade, al negarse a una espirometría de rutina. Temían según fuentes del gobierno, que proyectara una imagen negativa a la juventud y desde el propio gobierno departamental.

De forma que, la posible designación del dirigente como responsable del área de Juventud fue descartada y se resolvió apostar por otro perfil, con el objetivo de asegurar la continuidad de las políticas dirigidas a los jóvenes salteños sin que la gestión se vea afectada por hechos individuales.

