Dirigente del Partido Nacional implicado en contrabando de miles de huevos en Salto

Marcha atrás del Partido Nacional

En una entrevista, hace tres semanas, La Prensa Streaming de Salto publicaba "Lucas Trindade llega con energía renovadora a la Secretaría de Juventud: El director más joven del gabinete apuesta por políticas inclusivas, articulación institucional y espacios recreativos en toda la región". Sin embargo, poco tiempo después fue descartado, ante el trascendido de desacato frente a la policía, que cometió Trindade, al negarse a una espirometría de rutina. Temían según fuentes del gobierno, que proyectara una imagen negativa a la juventud y desde el propio gobierno departamental.

De forma que, la posible designación del dirigente como responsable del área de Juventud fue descartada y se resolvió apostar por otro perfil, con el objetivo de asegurar la continuidad de las políticas dirigidas a los jóvenes salteños sin que la gestión se vea afectada por hechos individuales.