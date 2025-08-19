Contenedor que partió del puerto de Montevideo arribó a Rotterdam con 45 kg de cocaína

Del contenedor proveniente del puerto de Montevideo se incautaron 45 kg y del contenedor procedente de Argentina los restantes 43 kg.

El que partió del principal puerto uruguayo, corresponde a una exportación de carne y fue sometido a escaneo el pasado 17 de julio, sin detectarse anomalías en ese momento. La información correspondiente al escaneo y ruta del buque fue derivada a la Fiscalía.

La información brindada por la Fiscalía de Países Bajos señala que el ocultamiento de cocaína en las escotillas de inspección se ha vuelto común en los últimos años. La droga puede ser extraída rápidamente mediante extractores en la terminal de contenedores.

Como lo ilustra la imagen, los contenedores refrigerados pueden ser manipulados externamente.