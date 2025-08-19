La Dirección Nacional de Aduanas comunicó que un contenedor que partió del puerto de Montevideo, llegó al puerto de Rotterdam (Países Bajos) con 45 kg de cocaína. El contenedor había sido escaneado el pasado 17 de julio en Montevideo, sin detectarse anomalías en ese momento, aseveraron.
Ocultos en los motores
Contenedor que partió del puerto de Montevideo arribó a Rotterdam con 45 kg de cocaína
Autoridades de Países Bajos hallaron 45 kg de cocaína dentro de un contenedor que llegó a Rotterdam proveniente del puerto de Montevideo, informó Aduanas.