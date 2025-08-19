Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad cocaína | puerto | Montevideo

Ocultos en los motores

Contenedor que partió del puerto de Montevideo arribó a Rotterdam con 45 kg de cocaína

Autoridades de Países Bajos hallaron 45 kg de cocaína dentro de un contenedor que llegó a Rotterdam proveniente del puerto de Montevideo, informó Aduanas.

De acuerdo con información proporcionada por SEACOP (Programa de Cooperación Portuaria en la lucha contra el tráfico marítimo de drogas), el buque partió de Montevideo el 20 de julio pasado, hizo escala en los puertos de Paranaguá y Buenos Aires, y arribó al puerto de Rotterdam el 17 de agosto.

El hallazgo de la cocaína en Rotterdam

El pasado fin de semana, en uno de los procedimientos de inspección realizado en el puerto de Rotterdam a un buque portacontenedores, las autoridades locales lograron incautar un total de 88 kg de cocaína, ocultos detrás de los habitáculos de motor de dos contenedores refrigerados que transportaban carne.

Del contenedor proveniente del puerto de Montevideo se incautaron 45 kg y del contenedor procedente de Argentina los restantes 43 kg.

El que partió del principal puerto uruguayo, corresponde a una exportación de carne y fue sometido a escaneo el pasado 17 de julio, sin detectarse anomalías en ese momento. La información correspondiente al escaneo y ruta del buque fue derivada a la Fiscalía.

La información brindada por la Fiscalía de Países Bajos señala que el ocultamiento de cocaína en las escotillas de inspección se ha vuelto común en los últimos años. La droga puede ser extraída rápidamente mediante extractores en la terminal de contenedores.

Como lo ilustra la imagen, los contenedores refrigerados pueden ser manipulados externamente.

foto-rifer

