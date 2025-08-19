Conaprole anuncia el cierre definitivo de la planta de Rivera

La respuesta del gremio no se limitará a la capital. El comunicado detalla que "el día jueves 21/8 se concurrirá a la cuidad de Rivera, para establecer una asamblea con los compañeros de la planta, y además se estará reuniendo la Comisión de Fronteras en dicha ciudad".

La decisión de CONAPROLE, que se adelanta a la fecha que se había manejado en ocasiones anteriores (octubre), ha puesto al sindicato en un estado de alerta. El comunidado de la empresa subraya la inmediatez de la medida, lo que ha generado una rápida cadena de acciones por parte de la AOEC para coordinar una respuesta en defensa de los trabajadores afectados.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 16.09.31

Lo que dijo la Federación Láctea

En tanto, el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) Enrique Méndez dijo a Subrayado que “es una definición insensible e irresponsable. Lo consideramos de esa manera. Además, rechazamos rotundamente la decisión del cierre de la planta, que es la última al norte del río Negro. Es una planta de una empresa con una salud importante, que debe tener un compromiso superior con la sociedad uruguaya”.

“No vamos a estar resolviendo desde el sur que los trabajadores realizan en la planta si Conaprole la cierra. Por lo tanto, la distribución que se realiza desde Rivera para el norte del país no se estará realizando ni bien se haga efectivo el cierre”, señaló Méndez.