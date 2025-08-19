Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales Conaprole | Rivera |

Sindicales

Conaprole anuncia el cierre definitivo de la planta de Rivera

Tras el anuncio de Conaprole sobre el cierre de la planta Nº 14 de Rivera, el sindicato AOEC viajará el jueves al departamento.

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) emitió este martes un comunicado en respuesta a la confirmación de la empresa sobre el cierre de su Planta Nº 14, ubicada en la ciudad de Rivera. El cese de operaciones está programado para este mismo miércoles 20 de agosto a las 16:00 horas.

El sindicato ha convocado de inmediato a su directiva para abordar la situación. Según el texto del comunicado, "el Consejo Directivo de AOEC se reunirá el día de mañana miércoles para analizar las acciones gremiales en función a las resoluciones adoptadas por nuestra Asamblea General".

Para informar a la prensa y a la población, la AOEC ha programado una conferencia. "También se convocará a una conferencia de prensa en AOEC a las 13.00 horas, ese mismo día", cita el documento.

La respuesta del gremio no se limitará a la capital. El comunicado detalla que "el día jueves 21/8 se concurrirá a la cuidad de Rivera, para establecer una asamblea con los compañeros de la planta, y además se estará reuniendo la Comisión de Fronteras en dicha ciudad".

La decisión de CONAPROLE, que se adelanta a la fecha que se había manejado en ocasiones anteriores (octubre), ha puesto al sindicato en un estado de alerta. El comunidado de la empresa subraya la inmediatez de la medida, lo que ha generado una rápida cadena de acciones por parte de la AOEC para coordinar una respuesta en defensa de los trabajadores afectados.

Lo que dijo la Federación Láctea

En tanto, el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) Enrique Méndez dijo a Subrayado que “es una definición insensible e irresponsable. Lo consideramos de esa manera. Además, rechazamos rotundamente la decisión del cierre de la planta, que es la última al norte del río Negro. Es una planta de una empresa con una salud importante, que debe tener un compromiso superior con la sociedad uruguaya”.

“No vamos a estar resolviendo desde el sur que los trabajadores realizan en la planta si Conaprole la cierra. Por lo tanto, la distribución que se realiza desde Rivera para el norte del país no se estará realizando ni bien se haga efectivo el cierre”, señaló Méndez.

