Minas | delincuentes |

Asalto

Robo millonario en la ciudad de Minas: dos delincuentes asaltaron local de cobranza

Los delincuentes llegaron en moto y efectuaron un disparo dentro del local de cobranzas en Minas, se llevaron una cifra millonaria.

Por Redacción Caras y Caretas

Un robo a mano armada ocurrió este lunes a las 19:50 horas en un local de cobranzas en la ciudad de Minas, Lavalleja. Dos delincuentes, que son intensamente buscados por la Policía, se llevaron aproximadamente $1 millón. La Policía busca intensamente a dos hombres como sospechosos del robo, quienes antes de al ingresar al local, efectuaron un disparo según lo informado por medios locales.

De acuerdo con fuentes policiales, los asaltantes ingresaron al establecimiento y, durante el atraco, realizaron un disparo sin causar heridos. La Policía de Lavalleja ha iniciado una búsqueda para dar con el paradero de los dos hombres.

Según los reportes locales los delincuentes llegaron en moto al local de cobranzas que se encuentra dentro de un autoservice, en el barrio Lavalleja de la ciudad de Minas.

