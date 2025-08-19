Robo millonario en la ciudad de Minas: dos delincuentes asaltaron local de cobranza

Un robo a mano armada ocurrió este lunes a las 19:50 horas en un local de cobranzas en la ciudad de Minas, Lavalleja. Dos delincuentes, que son intensamente buscados por la Policía, se llevaron aproximadamente $1 millón. La Policía busca intensamente a dos hombres como sospechosos del robo, quienes antes de al ingresar al local, efectuaron un disparo según lo informado por medios locales.