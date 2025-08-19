Orsi dijo que Ecuador y Uruguay comparten "algunos dolores de cabeza"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, en la Torre Ejecutiva este martes. El encuentro bilateral concluyó con la firma de dos acuerdos en materia de seguridad y defensa. La reunión se enmarcó en una gira regional de Noboa.
Tras la reunión, el presidente Orsi agradeció la visita y recordó que se habían conocido previamente en Sevilla. Destacó que el Consenso de Brasilia tiene "temas bastante aterrizados, bastante concretos", lo que le resulta muy positivo.
El mandatario uruguayo subrayó que, a pesar de las diferencias en tamaño, ambos países comparten "algunos dolores de cabeza comunes". Afirmó que los acuerdos firmados son "uno bien concreto de acercamiento y de intercambio a nivel de Ministerio del Interior" y "otro acuerdo en clave de defensa que quizá es más inusual, pero que a nosotros nos interesa y mucho".
Orsi valoró la oportunidad de "generar espacios de articulación, de paz, por supuesto y de mucho más intercambio" y mencionó la importancia de la acumulación positiva que el ex canciller Sergio Abreu ha sabido generar. Finalizó expresando el deseo de que la relación se profundice y prometiendo que Uruguay "devolveremos la visita como corresponde".
Por su parte, el presidente Daniel Noboa agradeció la calidez y apertura de Uruguay. Hizo hincapié en la necesidad de "tomarse el tiempo para conversar, para entender cuáles son las necesidades de cada uno".
Noboa: "La era de las idelogías ya pasó"
El mandatario ecuatoriano sostuvo que "la era de ideologías, creo que ya pasó y en este momento lo que debemos es atender los problemas urgentes de nuestros ciudadanos". Reafirmó que Ecuador siempre estará "abierto a trabajar en conjunto con Uruguay".
El mandatario ecuatoriano se refirió a la "guerra, un conflicto interno" que su país está librando contra "grupos narcoterroristas". Afirmó que estos grupos están conformados por "60000 hombres y mujeres armados" , la gran mayoría de ellos ecuatorianos.
Noboa describió la situación como "sumamente difícil" pero expresó que su pueblo es "fuerte, resiliente". Finalizó su intervención afirmando que los ecuatorianos buscan "paz, justicia y dignidad" y expresó su apoyo a la misión de Uruguay para mejorar la vida de su gente.