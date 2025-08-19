Orsi dijo que Ecuador y Uruguay comparten "algunos dolores de cabeza"

Orsi valoró la oportunidad de "generar espacios de articulación, de paz, por supuesto y de mucho más intercambio" y mencionó la importancia de la acumulación positiva que el ex canciller Sergio Abreu ha sabido generar. Finalizó expresando el deseo de que la relación se profundice y prometiendo que Uruguay "devolveremos la visita como corresponde".

Por su parte, el presidente Daniel Noboa agradeció la calidez y apertura de Uruguay. Hizo hincapié en la necesidad de "tomarse el tiempo para conversar, para entender cuáles son las necesidades de cada uno".

Noboa: "La era de las idelogías ya pasó"

El mandatario ecuatoriano sostuvo que "la era de ideologías, creo que ya pasó y en este momento lo que debemos es atender los problemas urgentes de nuestros ciudadanos". Reafirmó que Ecuador siempre estará "abierto a trabajar en conjunto con Uruguay".

El mandatario ecuatoriano se refirió a la "guerra, un conflicto interno" que su país está librando contra "grupos narcoterroristas". Afirmó que estos grupos están conformados por "60000 hombres y mujeres armados" , la gran mayoría de ellos ecuatorianos.

Noboa describió la situación como "sumamente difícil" pero expresó que su pueblo es "fuerte, resiliente". Finalizó su intervención afirmando que los ecuatorianos buscan "paz, justicia y dignidad" y expresó su apoyo a la misión de Uruguay para mejorar la vida de su gente.