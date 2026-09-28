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Sociedad

se viene el ajuste

Precios de referencia sugieren aumento de los combustibles para octubre

Los precios de los combustibles deberían aumentar en octubre según la Ursec, no obstante, hasta el momento el gobierno ha preferido mantenerlos.

Gobierno deberá determinar nuevos precios de los combustibles.

Gobierno deberá determinar nuevos precios de los combustibles.

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El gobierno deberá definir en los próximos días los nuevos precios de venta al público que comenzarán a regir a la 0 hora del jueves 1 de octubre. Hasta el momento, la política del Poder Ejecutivo ha sido la de mantener incambiados los precios.

De acuerdo a los cálculos, que considera el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) de los últimos dos meses, el factor de ajuste, los márgenes de distribución y las tasas y los impuestos correspondientes dan un ajuste al alza en la nafta Súper 95, en la Premium 97 y en el gasoil 50-S.

Respecto al precio actual de venta al público, las diferencias son 31% y 3% respectivamente.

Precios actuales y de referencia:

Nafta Súper 95: Precio actual $88,67. Precio de referencia para octubre: $91,54. Variación +$2,87 // +3,24%.

Nafta Premium 97: Precio actual $91,19. Precio de referencia para octubre: $94,43. Variación +$3,24 // +3,55%.

Gasoil 50-S: Precio actual: $58,68. Precio de referencia para octubre: $76,85. Variación +$18,17 // +30,96%.

La decisión del gobierno en los meses de julio, agosto y setiembre ha sido la de mantener incambiadas las tarifas de los combustibles en Uruguay, a pesar de las variaciones en el precio internacional del petróleo y en los costos de los combustibles refinados.

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