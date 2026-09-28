La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó los precios de referencia de los combustibles correspondientes al mes de octubre, los que sugieren un aumento. Para la nafta Súper 95, el incremento es de 3,24% y de 3,55% en la nafta Premium 97. Para el gasoil 50-S, el ajuste es de 30,96% al alza.
se viene el ajuste
Precios de referencia sugieren aumento de los combustibles para octubre
Los precios de los combustibles deberían aumentar en octubre según la Ursec, no obstante, hasta el momento el gobierno ha preferido mantenerlos.