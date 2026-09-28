Precios de referencia sugieren aumento de los combustibles para octubre

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó los precios de referencia de los combustibles correspondientes al mes de octubre, los que sugieren un aumento. Para la nafta Súper 95, el incremento es de 3,24% y de 3,55% en la nafta Premium 97. Para el gasoil 50-S, el ajuste es de 30,96% al alza.