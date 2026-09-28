EEUU revoca visas a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

Fiscal sancionado

También fue sancionado el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, a quien EEUU acusa en el comunicado de participar en actos de corrupción significativa, como aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico.

Además, el Departamento sancionó al empresario colombiano Euclides Torres, dueño de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señales de tráfico e iluminación pública, y a la senadora de izquierda Martha Peralta.

En Perú, el juez Juan Carlos Núñez fue objeto de la revocación de la visa estadounidense, al igual que su familia, y en Ecuador corrieron la misma suerte dos ciudadanos que no fueron identificados.

En apoyo al escudo

Estas medidas se adoptan en apoyo a la iniciativa "Escudo de las Américas", una idea del presidente Donald Trump que incluye, además de a EEUU, a Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

La iniciativa se estableció en marzo de 2026 durante la cumbre que reunió a líderes de naciones del hemisferio occidental.

Su objetivo es combatir a los cárteles de la droga en el hemisferio occidental y frenar el tráfico ilegal de estupefacientes.

(Sputnik)