EEUU revoca visas a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

EEUU impuso restricciones de visado a varios funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú sospechosos de corrupción o de facilitar el narcotráfico, anunció el lunes el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. Estas medidas se adoptan en apoyo a la iniciativa "Escudo de las Américas".
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"El Departamento anuncia una nueva política de restricción de visados (...) Esta política restringe la concesión de visados a ciudadanos extranjeros —y a sus familiares directos— que socavan a un gobierno elegido democráticamente mediante actos de corrupción o actividades de narcotráfico en nuestra región", afirmó Pigott en un comunicado.
Las nuevas restricciones afectan a 12 ciudadanos bolivianos y a sus familias, que ya tenían visa, entre ellos once funcionarios y exfuncionarios del Estado y un empresario privado, más otros nueve que no contaban aún con el visado.
Fiscal sancionado
También fue sancionado el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, a quien EEUU acusa en el comunicado de participar en actos de corrupción significativa, como aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico.
Además, el Departamento sancionó al empresario colombiano Euclides Torres, dueño de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señales de tráfico e iluminación pública, y a la senadora de izquierda Martha Peralta.
En Perú, el juez Juan Carlos Núñez fue objeto de la revocación de la visa estadounidense, al igual que su familia, y en Ecuador corrieron la misma suerte dos ciudadanos que no fueron identificados.
En apoyo al escudo
Estas medidas se adoptan en apoyo a la iniciativa "Escudo de las Américas", una idea del presidente Donald Trump que incluye, además de a EEUU, a Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
La iniciativa se estableció en marzo de 2026 durante la cumbre que reunió a líderes de naciones del hemisferio occidental.
Su objetivo es combatir a los cárteles de la droga en el hemisferio occidental y frenar el tráfico ilegal de estupefacientes.
(Sputnik)