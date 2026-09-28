Negro promovió unidades binacionales de seguridad fronteriza

Fortalecer las capacidades de cooperación es fundamental para enfrentar los desafíos actuales, manifestó. Por esta razón, el fortalecimiento del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur constituye una línea de trabajo de particular relevancia, expresó.

El encuentro permitió abordar los intercambios de información de seguridad y la cooperación policial, en jornadas con sesiones plenarias, paneles de alto nivel y mesas técnicas sobre cooperación operativa en frontera, interoperabilidad y expansión regional.

En 2025 se registró récord de incautaciones por lavado de activos

Negro aprovechó la ocasión para destacar algunos avances de la política de seguridad al implementar el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035. El año 2025 cerró con una cifra récord de incautaciones por lavado de activos, dijo.

Detalló que en los últimos 15 días se incautaron cerca de 700 kg de cocaína y pasta base de dicha sustancia y se concretaron más de 30 detenciones en los departamentos de Salto, Artigas, Soriano y Montevideo.

Además, remarcó que se confiscaron armas, dinero en efectivo y vehículos de alta gama.

Asimismo, puntualizó que se incrementó en un 15% el decomiso de armas y más de 400% el de municiones.

“Vamos detrás de la ruta del dinero para pegar en las organizaciones en la parte que más duele", subrayó Negro.