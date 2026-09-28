Renunció a su cargo en el Partido Nacional Lucio Leiva

Comunicado de Leiva

En su comunicado, Leiva fundamentó su salida en la "situación personal y familiar" y en la exposición pública generada por "hechos que me son completamente ajenos". Durante los allanamientos que derivaron en la condena de su padre, el joven fue detenido y posteriormente liberado sin cargos por la Justicia. Sobre este punto, la carta subraya: "Fui puesto a disposición de las autoridades en el marco del procedimiento y posteriormente recuperé mi libertad, sin que se formulara imputación en mi contra", añadiendo que da un paso al costado para no interferir con la Comisión ni involucrar al partido.

“Han sido días particularmente difíciles, en los que me he sentido profundamente afectado por el grado de exposición y por el tratamiento público que ha recibido mi nombre. En estas circunstancias, entiendo que no me encuentro hoy en las condiciones necesarias para ejercer con la dedicación, responsabilidad y serenidad que requiere el cargo que me fue confiado”, indicó el dirigente.

“Entiendo profundamente que las responsabilidades son personales y que cada persona debe responder por sus propios actos. Sin perjuicio de ello, soy consciente de que la situación generada tiene inevitablemente consecuencias personales y políticas, y no quiero que las circunstancias que hoy atravieso interfieran con el normal funcionamiento de la Comisión ni involucren innecesariamente al Partido Nacional y a sus jóvenes. Mi decisión pretende, por tanto, actuar con responsabilidad hacia una institución a la que he dedicado tiempo, trabajo y compromiso, y permitir que quienes hoy se encuentran puedan continuar desarrollando plenamente las responsabilidades de la Comisión” agregó.

El edil Gonzalo Gómez calificó los hechos de gravedad, solicitó licencia en el Directorio del Partido Nacional y dispuso la desvinculación inmediata de Lucio Leiva de su equipo de asesores. En paralelo, la Comisión de Asuntos Políticos del partido recomendó aceptar la renuncia del dirigente juvenil.