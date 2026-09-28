Salto prepara nuevas jornadas de atención en zonas rurales

La atención sanitaria llegará durante los próximos días a distintas localidades y áreas rurales de Salto, en el marco de una nueva recorrida territorial coordinada por la Red de Atención Primaria. El operativo se desarrollará entre el lunes 28 de setiembre y el viernes 2 de octubre e incluirá prestaciones de diferentes especialidades.
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La propuesta busca acercar los servicios de salud a poblaciones que viven alejadas de los centros urbanos y facilitar el acceso a consultas y controles sin necesidad de trasladarse hasta la capital departamental.
Una agenda que incluye distintas especialidades
De acuerdo con el cronograma difundido por la Red de Atención Primaria, las jornadas contemplarán atención médica general, pediatría, ginecología, psicología y odontología, además de instancias de vacunación.
La presencia de equipos de distintas áreas permitirá concentrar en las propias localidades una variedad de servicios que habitualmente requieren desplazamientos hacia centros asistenciales de mayor tamaño. La iniciativa también apunta a fortalecer el vínculo entre los equipos de salud y las comunidades del medio rural.
Las giras forman parte de una estrategia de atención territorial que procura sostener la asistencia sanitaria en zonas donde las distancias y las dificultades de traslado pueden convertirse en una barrera para acceder a consultas y controles.
Durante la semana, los equipos recorrerán los puntos establecidos en el cronograma, con jornadas destinadas a atender las necesidades de cada comunidad y facilitar el seguimiento de usuarios.
La propuesta adquiere especial relevancia para niños, adolescentes, mujeres y personas que requieren controles periódicos, al incorporar prestaciones pediátricas, ginecológicas, psicológicas y odontológicas junto con la atención médica general y la vacunación.
El despliegue permitirá, además, mantener la presencia de los servicios de salud en el territorio y reforzar una modalidad de atención que busca acercar las prestaciones a quienes viven en localidades y zonas rurales del departamento.