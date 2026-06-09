La titular del Ministerio de Salud Pública (MSP) se mostró preocupada por las bajas cifras de vacunación contra la gripe específicamente en niños y mujeres embarazadas. “Realmente las cifras preocupan, sobre todo en los niños entre seis meses y cinco años, solamente el 14% se ha vacunado", dijo la ministra Cristina Lustemberg.
Solo el 14% se vacunó
Preocupa en el MSP la baja vacunación contra la gripe en bebés y niños
“Realmente las cifras preocupan, sobre todo en los niños entre seis meses y cinco años, solamente el 14% se ha vacunado", advirtió la ministra Lustemberg.