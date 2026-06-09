Preocupa en el MSP la baja vacunación contra la gripe en bebés y niños

A su vez, señaló que el 29% de las mujeres que cursan embarazo se vacunaron, otro grupo de riesgo y otra cifra baja.

El MSP insta a la población a que se vacune contra la gripe

Por otra parte, autoridades avanzan en un decreto para que más trabajadores de la salud puedan vacunar y así mejorar la accesibilidad.

“Todavía estamos a tiempo cuando ya la circulación viral de todos los virus que nos enferman ya está demasiado en el ambiente, la circulación es más difícil, así que convocamos a cualquier puesto de vacunación, público o privado, a que se acerquen”, sostuvo Lustemberg.