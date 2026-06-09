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Sociedad vacunación | niños | gripe

Solo el 14% se vacunó

Preocupa en el MSP la baja vacunación contra la gripe en bebés y niños

“Realmente las cifras preocupan, sobre todo en los niños entre seis meses y cinco años, solamente el 14% se ha vacunado", advirtió la ministra Lustemberg.

MSP insta a niños y embarazadas a acercarse a los centros de vacunación.

MSP insta a niños y embarazadas a acercarse a los centros de vacunación.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La titular del Ministerio de Salud Pública (MSP) se mostró preocupada por las bajas cifras de vacunación contra la gripe específicamente en niños y mujeres embarazadas. “Realmente las cifras preocupan, sobre todo en los niños entre seis meses y cinco años, solamente el 14% se ha vacunado", dijo la ministra Cristina Lustemberg.

"Esto es una recomendación que le hago a las familias como ministra y como pediatra: la vacunación contra la gripe protege de una enfermedad potencialmente grave”, explicó.

En ese sentido, la jerarca recordó que los niños entre seis meses y cinco años son uno de los grupos de riesgo ante la enfermedad.

A su vez, señaló que el 29% de las mujeres que cursan embarazo se vacunaron, otro grupo de riesgo y otra cifra baja.

El MSP insta a la población a que se vacune contra la gripe

Por otra parte, autoridades avanzan en un decreto para que más trabajadores de la salud puedan vacunar y así mejorar la accesibilidad.

“Todavía estamos a tiempo cuando ya la circulación viral de todos los virus que nos enferman ya está demasiado en el ambiente, la circulación es más difícil, así que convocamos a cualquier puesto de vacunación, público o privado, a que se acerquen”, sostuvo Lustemberg.

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