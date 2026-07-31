Camionero de 38 años murió tras chocar contra una barrera en Nueva Palmira

Un hombre de 38 años, que conducía un camión murió tras chocar contra un barrera de altura sobre las 10:30 de este viernes en las inmediaciones de ruta 21 y Bravo, en Nueva Palmira (departamento de Colonia), cerca de la planta de líquidos de PTP Group.
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Según informó la Jefatura de Policía de Colonia, el personal de la Seccional 4ª de Nueva Palmira que concurrió al lugar pidió asistencia a personal de Bomberos para el rescate del chofer de la empresa P. KADERNTJOGLOU SRL, que murió en el lugar como consecuencia de las serias heridas que sufrió.
“Hasta el lugar concurrieron efectivos del Destacamento de Bomberos, quienes trabajaron para rescatar al conductor, junto a una unidad de emergencia médica. El médico actuante confirmó el fallecimiento del hombre, identificado con las iniciales M.S.B.G., de 38 años”.
“Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena para establecer las causas del siniestro, mientras que la Fiscalía Letrada competente fue informada y dispuso las actuaciones correspondientes”, señaló el comunicado de Jefatura.