Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad robo | delincuentes | banco

Topos de la noche

"Robo del siglo": ¿Cómo era la operativa que diseñaron los delincuentes para ingresar al banco?

Los delincuentes estaban a punto de cometer el "robo del siglo" cuando fueron descubiertos tras meses de trabajo para concretar el plan.

Posible robo a banco

Posible robo a banco
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En una operación de inteligencia que demandó meses de vigilancia, la Policía uruguaya logró desarticular una sofisticada banda internacional que pretendía perpetrar lo que las autoridades ya califican como el "robo del siglo". Mediante un túnel de 200 metros de longitud y una logística de distracción que incluía música a alto volumen, los delincuentes se encontraban a escasas horas de ingresar a la sede central del Banco República (BROU).

La operativa: Ruido, música y logística subterránea

La banda, integrada por ciudadanos paraguayos y brasileños con presuntos vínculos con el Primer Comando Capital (PCC), operaba desde un local comercial alquilado a mediados de 2025 en las calles Colón y 25 de Mayo, en plena Ciudad Vieja. El local funcionaba como una fachada de depósito, donde tres personas descargaban cajas diariamente para no levantar sospechas.

Sin embargo, la verdadera actividad ocurría durante la noche. Para ocultar el sonido de las excavaciones, los delincuentes implementaron una táctica de camuflaje acústico:

  • Contaminación sonora: Vecinos reportaron que, durante las madrugadas, se escuchaba música a alto volumen y conversaciones constantes que buscaban disimular el uso de taladros industriales.

  • Ingeniería civil: El túnel, de 200 metros de largo, conectaba el local con el sistema de alcantarillado público. La estructura ya contaba con una instalación eléctrica interna preparada para ser conectada.

  • Objetivos múltiples: Si bien el blanco principal era la casa central del BROU (Cerrito y Zabala) —donde se custodian millones de dólares en efectivo y cofres fort con joyas—, la investigación revela que el trayecto del túnel también contemplaba un posible ingreso a una sucursal cercana del banco Itaú.

Intervención y detenciones

El Ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó que el operativo fue posible gracias a información de inteligencia compartida por la Policía de un país vecino a finales del año pasado.

El golpe policial se ejecutó este martes con allanamientos simultáneos en Ciudad Vieja y El Pinar, resultando en la detención de nueve personas (entre ellas una mujer y varios ciudadanos extranjeros). Según estimaciones técnicas, la banda planeaba realizar la irrupción final entre la madrugada y la noche de este jueves.

Conexión internacional

Las autoridades subrayan que el modus operandi no tiene precedentes en la delincuencia local y responde a una lógica de organizaciones criminales de gran escala como el PCC. Se sospecha que el botín tenía como destino financiar actividades delictivas en Brasil, país donde la organización se ha visto debilitada tras recientes operativos militares.

Los nueve detenidos comparecerán este miércoles ante la Fiscalía para declarar, mientras la Policía continúa con la búsqueda de un décimo integrante que permanece prófugo.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar