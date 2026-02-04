"Robo del siglo": ¿Cómo era la operativa que diseñaron los delincuentes para ingresar al banco?

Contaminación sonora: Vecinos reportaron que, durante las madrugadas, se escuchaba música a alto volumen y conversaciones constantes que buscaban disimular el uso de taladros industriales.

Ingeniería civil: El túnel, de 200 metros de largo, conectaba el local con el sistema de alcantarillado público. La estructura ya contaba con una instalación eléctrica interna preparada para ser conectada.

Objetivos múltiples: Si bien el blanco principal era la casa central del BROU (Cerrito y Zabala) —donde se custodian millones de dólares en efectivo y cofres fort con joyas—, la investigación revela que el trayecto del túnel también contemplaba un posible ingreso a una sucursal cercana del banco Itaú.

Intervención y detenciones

El Ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó que el operativo fue posible gracias a información de inteligencia compartida por la Policía de un país vecino a finales del año pasado.

El golpe policial se ejecutó este martes con allanamientos simultáneos en Ciudad Vieja y El Pinar, resultando en la detención de nueve personas (entre ellas una mujer y varios ciudadanos extranjeros). Según estimaciones técnicas, la banda planeaba realizar la irrupción final entre la madrugada y la noche de este jueves.

Conexión internacional

Las autoridades subrayan que el modus operandi no tiene precedentes en la delincuencia local y responde a una lógica de organizaciones criminales de gran escala como el PCC. Se sospecha que el botín tenía como destino financiar actividades delictivas en Brasil, país donde la organización se ha visto debilitada tras recientes operativos militares.

Los nueve detenidos comparecerán este miércoles ante la Fiscalía para declarar, mientras la Policía continúa con la búsqueda de un décimo integrante que permanece prófugo.