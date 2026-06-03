Oferta de 250 millones por Valverde haría temblar a Europa y festejar a Peñarol

Las alarmas del mercado de pases europeo se encendieron con fuerza y sus ecos repercuten directamente en el Campeón del Siglo. Según reveló el periodista Wilson Méndez, en España se maneja la posibilidad de que el mediocampista uruguayo Federico Valverde, exjugador de Peñarol y actual figura del Real Madrid, pueda cambiar de rumbo en el próximo período de transferencias, teniendo como principales interesados al Bayern Múnich y al Paris Saint-Germain (PSG).