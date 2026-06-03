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Deportes Club Atlético Peñarol | Madrid |

Lo quieren sí o sí

Oferta de 250 millones por Valverde haría temblar a Europa y festejar a Peñarol

En España vinculan a Federico Valverde con el Bayern Múnich y el PSG, un pase récord que reportaría una cifra millonaria para Peñarol.

Federico Valverde

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Las alarmas del mercado de pases europeo se encendieron con fuerza y sus ecos repercuten directamente en el Campeón del Siglo. Según reveló el periodista Wilson Méndez, en España se maneja la posibilidad de que el mediocampista uruguayo Federico Valverde, exjugador de Peñarol y actual figura del Real Madrid, pueda cambiar de rumbo en el próximo período de transferencias, teniendo como principales interesados al Bayern Múnich y al Paris Saint-Germain (PSG).

La operación de mayor impacto proviene desde territorio francés. De acuerdo con las informaciones del entorno europeo, la oferta del PSG ascendería a la histórica cifra de 250.000.000 de euros, un movimiento que no solo sacudiría el tablero del fútbol mundial, sino que impactaría de forma directa en las arcas de la institución mirasol.

Una recaudación histórica por Mecanismo de Solidaridad

Debido a las reglamentaciones vigentes de la FIFA sobre los derechos de formación y el mecanismo de solidaridad, Peñarol conserva un porcentaje de cualquier transferencia internacional del futbolista, al haber sido el club responsable de su desarrollo en las etapas formativas antes de su salto a Europa.

"Si eso se concreta, Peñarol recibiría 7.000.000 € aproximadamente", adelantó Méndez a través de sus redes.

Esta cifra representaría uno de los ingresos por derechos formativos más importantes en la historia del fútbol uruguayo, permitiéndole al club un margen de maniobra financiero clave para proyectos de infraestructura o refuerzos institucionales.

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