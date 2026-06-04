Cambio climático drástico para el fin de semana según Inumet, MetSul y Windguru

El inicio del invierno climatológico en Uruguay está mostrando un comportamiento inusual. De acuerdo con el análisis cruzado de los reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y las proyecciones dinámicas de Windguru, el país atraviesa jornadas de marcada estabilidad, densas nieblas matinales y un paulatino ascenso de las temperaturas, antes de un rotundo desmebramiento de las condiciones meteorológicas hacia el fin de semana.
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El gran responsable de este escenario es un extenso y potente sistema de alta presión instalado sobre el Océano Atlántico. Según advirtió el observatorio MetSul, este fenómeno alcanzará valores de hasta 1035 hectopascales (hPa), una cifra considerablemente elevada para la región que actúa como un verdadero "escudo" o bloqueo atmosférico. Su principal efecto es inhibir la formación de nubes de tormenta, lo que mantiene el tiempo estable, soleado y frena las precipitaciones en casi todo el territorio nacional.
Tardes inusualmente templadas y neblinas persistentes
A causa de esta configuración, los vientos han rotado hacia el cuadrante noreste y este. Los modelos de Windguru indican que la intensidad del viento se mantendrá moderada, oscilando entre los 10 y 30 kilómetros por hora, sin ráfagas de riesgo para la franja costera. Este flujo de aire continuo del sector norte propiciará un veranillo invernal de corta duración, elevando el termómetro a marcas de entre 19°C y 20°C en Montevideo y el área metropolitana, mientras que en el litoral oeste y el noroeste del país se esperan máximas de hasta 22°C.
Sin embargo, el reverso de este ambiente templado y de la alta humedad es la fuerte presencia de neblinas y densos bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana y las noches. Inumet emitió una recomendación especial debido a la drástica reducción de la visibilidad en las rutas nacionales y los principales accesos urbanos, por lo que se exhorta a extremar las precauciones al conducir.
Frente frío en puerta: el invierno vuelve el domingo
La tregua térmica tiene los días contados. Las tres fuentes meteorológicas coinciden en que el bloqueo de alta presión comenzará a debilitarse hacia el viernes por la noche, abriendo paso al ingreso de un frente frío de origen polar.
Inumet asigna una probabilidad de lluvias "media" para el sábado 6 de junio, jornada en la que se esperan precipitaciones escasas y aisladas en el sur y este del territorio uruguayo. Tras el paso del agua, los vientos rotarán con fuerza hacia el sector sur, gatillando un marcado y rápido descenso de las temperaturas de cara al domingo. Las condiciones invernales típicas regresarán de golpe, con jornadas grises y temperaturas máximas que difícilmente superen los 14°C o 15°C en todo el país.
A más largo plazo, Inumet complementó el panorama en su reciente informe de Tendencias Climáticas Estacionales. Los modelos de predicción a tres meses sugieren que, a pesar de estos ingresos puntuales de aire polar, el invierno de 2026 presentará un 50% de probabilidad de registrar temperaturas promedio por encima de los valores normales históricos, consolidando un trimestre con frío menos riguroso de lo habitual.