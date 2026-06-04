Cambio climático drástico para el fin de semana según Inumet, MetSul y Windguru

Sin embargo, el reverso de este ambiente templado y de la alta humedad es la fuerte presencia de neblinas y densos bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana y las noches. Inumet emitió una recomendación especial debido a la drástica reducción de la visibilidad en las rutas nacionales y los principales accesos urbanos, por lo que se exhorta a extremar las precauciones al conducir.

Frente frío en puerta: el invierno vuelve el domingo

La tregua térmica tiene los días contados. Las tres fuentes meteorológicas coinciden en que el bloqueo de alta presión comenzará a debilitarse hacia el viernes por la noche, abriendo paso al ingreso de un frente frío de origen polar.

Inumet asigna una probabilidad de lluvias "media" para el sábado 6 de junio, jornada en la que se esperan precipitaciones escasas y aisladas en el sur y este del territorio uruguayo. Tras el paso del agua, los vientos rotarán con fuerza hacia el sector sur, gatillando un marcado y rápido descenso de las temperaturas de cara al domingo. Las condiciones invernales típicas regresarán de golpe, con jornadas grises y temperaturas máximas que difícilmente superen los 14°C o 15°C en todo el país.

A más largo plazo, Inumet complementó el panorama en su reciente informe de Tendencias Climáticas Estacionales. Los modelos de predicción a tres meses sugieren que, a pesar de estos ingresos puntuales de aire polar, el invierno de 2026 presentará un 50% de probabilidad de registrar temperaturas promedio por encima de los valores normales históricos, consolidando un trimestre con frío menos riguroso de lo habitual.