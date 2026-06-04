Estrategia de Drogas: cultivadores afirman que el gobierno "se la jugó"

Rey agregó que, además de la publicación oficial del documento, quienes realizaron aportes recibirán una devolución específica sobre el destino de cada propuesta. "Va a haber un registro formal de las propuestas y su reflejo en la Estrategia Nacional de Drogas", sostuvo.

Una estrategia "inédita"

Consultado sobre su evaluación del documento, Rey aseguró que se trata de una propuesta sin antecedentes en Uruguay. "Es inédita", afirmó, al considerar que incorpora conceptos que no habían aparecido en anteriores planes nacionales de drogas.

A su entender, uno de los aspectos más novedosos es el reconocimiento del papel de las personas usuarias en la gestión de sus propios consumos. En ese sentido, sostuvo que existe "un reconocimiento absoluto de la autogobernanza de los usuarios y usuarias de drogas".

Asimismo, destacó que la estrategia plantea combatir las visiones estigmatizantes sobre el consumo de sustancias, algo que, según señaló, impacta tanto en los procesos de atención como en el acceso a derechos.

"Se propone desde allí terminar con las formas estigmatizantes que afectan tanto la efectividad de los tratamientos para quien pueda necesitar tratamiento", expresó.

El representante de ACCA también resaltó que el texto incorpora referencias a la reducción de prácticas discriminatorias y a la necesidad de revisar los criterios de respuesta penal en materia de drogas.

"Habla también de no discriminar y bajar el elevado punitivismo y regular un poco la dosimetría penal, justamente en esos ámbitos, en las intervenciones policiales y en los procesos judiciales", indicó.

Para Rey, la inclusión de estos conceptos representa una señal política relevante por parte del actual gobierno. "Podemos decir que la actual administración, por lo menos en esta expresión de voluntad política que para nosotros significa, en principio, la Estrategia Nacional de Drogas, se la jugó", afirmó.

Cambios en los mecanismos de acceso al cannabis

Entre los aspectos concretos que ACCA aspira a que se implementen a partir de la estrategia, Rey mencionó modificaciones administrativas vinculadas a los registros de usuarios de cannabis.

Actualmente, quienes acceden al cannabis regulado deben optar por una sola de las tres vías legales disponibles: compra en farmacias, integración a un club cannábico o autocultivo. Según explicó, la nueva orientación apunta a eliminar esa incompatibilidad.

"Esa exclusión mutua que hay entre las tres distintas vías de acceso a la cannabis de uso adulto se vería descontinuada", señaló.

De concretarse esa modificación, las personas registradas podrían utilizar cualquiera de las modalidades habilitadas por la normativa. "Uno al registrarse, accedería por cualquiera de las tres vías", concluyó Rey.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la puesta en funcionamiento del Consejo Nacional Asesor del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCA), un órgano previsto desde la ley que reguló el mercado del cannabis pero que comenzó a operar formalmente durante el actual período de gobierno. Allí participan representantes del Poder Ejecutivo, organizaciones de la sociedad civil, empresas vinculadas al sector, clubes cannábicos y autocultivadores.