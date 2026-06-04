El cerco de Estados Unidos asfixia a Cuba: la salida de hoteleras extranjeras agrava la crisis económica

Restricciones económicas y financieras

La administración estadounidense sostiene que Gaesa, vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, constituye uno de los pilares económicos del gobierno cubano. Bajo ese argumento, la Casa Blanca endureció las restricciones económicas y financieras, aumentando los riesgos para cualquier compañía internacional que mantenga relaciones comerciales con el grupo.

Las posibles sanciones incluyen dificultades para acceder al sistema financiero internacional, restricciones bancarias e incluso congelamiento de activos. Frente a este escenario, numerosas empresas optaron por reducir su exposición antes que enfrentar posibles represalias económicas de la mayor potencia mundial.

Las autoridades cubanas explican que Gaesa surgió durante los años noventa como una herramienta para captar divisas en medio del duro período especial que siguió a la desaparición de la Unión Soviética y al endurecimiento del embargo estadounidense. Según el gobierno cubano, las sanciones no afectan únicamente a las instituciones estatales, sino que terminan impactando directamente sobre trabajadores, proveedores, emprendedores y familias que dependen de sectores como el turismo.

La propia decisión de Meliá evidencia la complejidad del contexto. La empresa atribuyó su medida al escenario geopolítico, legal y económico que rodea a Cuba, reconociendo que factores externos a su gestión dificultan la continuidad de algunas operaciones. Aunque varios de los hoteles afectados ya permanecían cerrados o con actividad reducida debido a la crisis energética y la caída del turismo, el anuncio representa un nuevo golpe para una industria fundamental para la obtención de divisas.

Impacto de las sanciones

El impacto de las sanciones ya comenzó a extenderse más allá del sector turístico. El Banco Central de Cuba informó recientemente que las operaciones con tarjetas Visa y Mastercard quedarían suspendidas debido a que la entidad extranjera encargada de procesarlas decidió finalizar su vínculo con Fincimex, otra empresa asociada a Gaesa. La medida afecta directamente a residentes y visitantes que utilizan esos medios de pago.

Mientras Washington argumenta que busca presionar al gobierno cubano, desde diversos sectores se advierte que las consecuencias recaen sobre una economía ya debilitada por años de restricciones comerciales, problemas energéticos y escasez de recursos. La salida de compañías internacionales del turismo, la minería y los servicios financieros amenaza con reducir aún más el ingreso de divisas en un país que depende fuertemente de la inversión extranjera.

Para muchos analistas, el actual endurecimiento de las sanciones reproduce una lógica que ha marcado durante décadas las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la utilización de la presión económica como herramienta política. Sus críticos sostienen que, lejos de provocar cambios de gobierno, estas medidas terminan agravando las dificultades cotidianas de la población cubana, aumentando las carencias y limitando las oportunidades de recuperación económica de la isla.