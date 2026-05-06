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Sociedad Lustemberg | Moratorio |

Apelación

"Sé ponerme en el lugar del otro": Lustemberg se pronunció sobre el caso Moratorio

La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, defendió la decisión de apelar el fallo que ordena suministrar un fármaco de alto costo a Gonzalo Moratorio.

Lustemberg habló sobre el caso Moratorio.

Lustemberg habló sobre el caso Moratorio.
MSP apelará la sentencia de la Justicia que obliga a proporcionar medicamento a Gonzalo Moratorio.

MSP apelará la sentencia de la Justicia que obliga a proporcionar medicamento a Gonzalo Moratorio.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
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“Es algo de alta sensibilidad. Se está resolviendo que ahora se apela, como apelan los 2.200 ciudadanos que pasan por un recurso de amparo”, señaló Lustemberg en declaraciones a la prensa. En ese sentido, remarcó que el organismo debe mantener criterios uniformes en este tipo de situaciones.

"No podemos hacer excepciones"

La ministra destacó que comprende el impacto humano del caso, pero insistió en que no corresponde realizar excepciones. “Yo como ministra sé las responsabilidades que tengo, soy médica también, soy una persona, sé ponerme en el lugar del otro, pero no podemos hacer excepciones”, afirmó. Además, sostuvo que será la Justicia la que determine los pasos a seguir y que el MSP acatará lo que disponga el Poder Judicial.

El fallo judicial ordena al ministerio proporcionar el medicamento Opdualag, indicado para el tratamiento del cáncer que padece Moratorio, un astrocitoma de grado 4. La resolución establece un plazo de 24 horas para su entrega, bajo apercibimiento de sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Principios de equidad y justicia social

Desde la cartera señalaron que la decisión de apelar responde a la necesidad de preservar los principios de equidad y justicia social. Indicaron que el mismo criterio se aplica a los miles de pacientes que han recurrido a la vía judicial para acceder a tratamientos de alto costo.

El caso ha generado debate público, dado el reconocimiento de Moratorio por su labor científica durante la pandemia. El costo del tratamiento supera los 13.000 dólares mensuales, lo que añade complejidad al análisis sobre la sostenibilidad del sistema de salud.

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