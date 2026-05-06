"Sé ponerme en el lugar del otro": Lustemberg se pronunció sobre el caso Moratorio

El fallo judicial ordena al ministerio proporcionar el medicamento Opdualag, indicado para el tratamiento del cáncer que padece Moratorio, un astrocitoma de grado 4. La resolución establece un plazo de 24 horas para su entrega, bajo apercibimiento de sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Principios de equidad y justicia social

Desde la cartera señalaron que la decisión de apelar responde a la necesidad de preservar los principios de equidad y justicia social. Indicaron que el mismo criterio se aplica a los miles de pacientes que han recurrido a la vía judicial para acceder a tratamientos de alto costo.

El caso ha generado debate público, dado el reconocimiento de Moratorio por su labor científica durante la pandemia. El costo del tratamiento supera los 13.000 dólares mensuales, lo que añade complejidad al análisis sobre la sostenibilidad del sistema de salud.