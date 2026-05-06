La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se refirió a la decisión de apelar el fallo judicial que ordena suministrar un medicamento de alto costo al científico Gonzalo Moratorio, en el marco de un recurso de amparo. La jerarca calificó el caso como de “alta sensibilidad” y aseguró que el ministerio actuará conforme a los procedimientos institucionales vigentes.
Apelación
"Sé ponerme en el lugar del otro": Lustemberg se pronunció sobre el caso Moratorio
La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, defendió la decisión de apelar el fallo que ordena suministrar un fármaco de alto costo a Gonzalo Moratorio.