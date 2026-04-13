Uso responsable: Lustemberg negó que se exija receta para el paracetamol

Informes

La jerarca reconoció, sin embargo, los datos que dieron origen al debate. Informes del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas muestran que en 2025 se registraron cerca de 15.000 consultas por posibles intoxicaciones, con predominio de casos vinculados a medicamentos.

En ese contexto, el paracetamol aparece entre las sustancias más frecuentes. También se identificó una alta incidencia en adolescentes: el 26% de los casos correspondió a jóvenes de entre 12 y 17 años. La edad promedio en las intoxicaciones específicas con este fármaco fue de 25 años, y se registró al menos un caso fatal, el de una adolescente de 16 años en Tacuarembó.

La propia Lustemberg confirmó que en 2025 hubo 461 sospechas de intoxicación con paracetamol, y que el ministerio continúa analizando las causas de estos episodios. No obstante, subrayó que ese diagnóstico no implica avanzar en limitar el acceso al medicamento.

“Todos los medicamentos, así sean de uso libre, tienen que ser consultados a los equipos de salud”, afirmó. La ministra optó por reforzar el mensaje de uso responsable, manteniendo sin cambios el régimen de venta libre y sin límites de cantidad por compra.