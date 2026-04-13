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Política Lustemberg | informes |

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Uso responsable: Lustemberg negó que se exija receta para el paracetamol

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, negó que se exija receta para el paracetamol y cuestionó versiones previas.

Lustemberg negó que se pedirá receta para el parecetamol.

Lustemberg negó que se pedirá receta para el parecetamol.
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El anuncio, realizado el 9 de abril en rueda de prensa, implicó un giro respecto a la información que circulaba desde el 1° de abril, cuando se señalaba que la medida estaba prácticamente definida y a la espera de su formalización. Según esos trascendidos, la exigencia de receta para presentaciones de 500 mg o más era inminente.

Lustemberg marcó distancia con esas versiones y dejó en claro que no se aplicará ninguna restricción de ese tipo. Además, expresó malestar por la difusión de información que atribuía al ministerio una decisión que, según afirmó, no fue adoptada.

Informes

La jerarca reconoció, sin embargo, los datos que dieron origen al debate. Informes del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas muestran que en 2025 se registraron cerca de 15.000 consultas por posibles intoxicaciones, con predominio de casos vinculados a medicamentos.

En ese contexto, el paracetamol aparece entre las sustancias más frecuentes. También se identificó una alta incidencia en adolescentes: el 26% de los casos correspondió a jóvenes de entre 12 y 17 años. La edad promedio en las intoxicaciones específicas con este fármaco fue de 25 años, y se registró al menos un caso fatal, el de una adolescente de 16 años en Tacuarembó.

La propia Lustemberg confirmó que en 2025 hubo 461 sospechas de intoxicación con paracetamol, y que el ministerio continúa analizando las causas de estos episodios. No obstante, subrayó que ese diagnóstico no implica avanzar en limitar el acceso al medicamento.

“Todos los medicamentos, así sean de uso libre, tienen que ser consultados a los equipos de salud”, afirmó. La ministra optó por reforzar el mensaje de uso responsable, manteniendo sin cambios el régimen de venta libre y sin límites de cantidad por compra.

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