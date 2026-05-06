Uruguay extraditó a narcotraficante brasileño detenido en Cerro Largo

El ciudadano brasileño, André Wilcar Lucas de Faria, de 35 años, estaba requerido a nivel internacional por delitos vinculados al narcotráfico fue entregado este martes 5 de mayo a las autoridades de su país, en el marco de la operación denominada International Delivery Impossível.
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El procedimiento estuvo a cargo del Departamento de Capturas Internacionales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, y se desarrolló bajo la órbita del Juzgado de Crimen Organizado de 1° Turno.
Sobre Lucas de Faria pesaba una notificación roja emitida por Interpol Brasil, en calidad de fugitivo por el delito de asociación para el tráfico de drogas.
Dicho requerimiento internacional había sido emitido en mayo de 2025 por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Brasil, que solicitó su ubicación y captura.
La detención del narcotraficante brasileño en Cerro Largo
Tras ser localizado, fue detenido el 13 de mayo de 2025, por personal de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, y permanecía bajo arresto administrativo en la Unidad nº 3 (Penal de Libertad) del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Finalmente, el 5 de mayo de 2026, fue retirado del establecimiento carcelario y trasladado a la ciudad de Río Branco, en el departamento de Cerro Largo, donde se concretó la entrega, quedando a disposición de las autoridades de Interpol Brasil.