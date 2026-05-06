Uruguay extraditó a narcotraficante brasileño detenido en Cerro Largo

Dicho requerimiento internacional había sido emitido en mayo de 2025 por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Brasil, que solicitó su ubicación y captura.

La detención del narcotraficante brasileño en Cerro Largo

Tras ser localizado, fue detenido el 13 de mayo de 2025, por personal de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, y permanecía bajo arresto administrativo en la Unidad nº 3 (Penal de Libertad) del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Finalmente, el 5 de mayo de 2026, fue retirado del establecimiento carcelario y trasladado a la ciudad de Río Branco, en el departamento de Cerro Largo, donde se concretó la entrega, quedando a disposición de las autoridades de Interpol Brasil.