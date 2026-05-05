MSP apelará fallo que le obliga a brindar fármaco a Gonzalo Moratorio

“Se hará el mismo tratamiento que con los dos mil pacientes que reclamaron ante la justicia el año pasado y los cientos que han hecho amparos en los que va del 2026. El MSP no puede hacer excepciones de ningún tipo porque sería ir contra los principios de equidad y justicia social", añadieron dichas fuentes.

Tal como informáramos, el científico Gonzalo Moratorio había presentado el recurso la semana pasada. Ayer, la jueza actuante dispuso que el MSP proporcione de forma gratuita el medicamento Opdualgar, indicado para el tratamiento del cáncer que padece el científico, un astrocinoma de grado 4 en el lóbulo parietal izquierdo.

El fallo e la justicia

El fallo ordena al MSP a entregar el medicamento “en un plazo de 24 horas continuas a partir de la notificación de esta sentencia, de acuerdo a las indicaciones que formule el médico tratante y bajo apercibimiento de imponerle las conminaciones pecuniarias pertinentes en caso de incumplimiento de la condena”.

El costo del fármaco requerido por Moratorio para su tratamiento supera los 13.000 dólares por mes.

Graduado por la Udelar y posgraduado en el Institut Pasteur de París, Gonzalo Moratorio ganó notoriedad en Uruguay en 2020. En ese momento, ante la llegada de la pandemia de COVID-19, fue uno de los principales responsables del desarrollo de herramientas de diagnóstico rápidas y económicas en Uruguay.