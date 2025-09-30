Sinae y Mides dieron por terminada alerta roja para personas en situación de calle

• Un total de 266.969 plazas fueron ocupadas a nivel nacional: 220.684 plazas refugios y 46.285 plazas en centros de evacuación.

• El promedio diario de ocupación fue 2.229 plazas en refugios del Ministerio de Desarrollo Social y 468 en centros de evacuación.

• El número máximo de ocupación se registró el 21 de agosto, y fue 3.007 usuarios.

• Durante ese lapso, el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) distribuyó más de 92.000 viandas en Montevideo y se elaboraron 104.409 raciones de comida por parte del Ministerio de Defensa Nacional.

Traslados del Mides

En lo que respecta a las intervenciones del Ministerio del Interior, se realizaron 19.802 traslados voluntarios, 22 internaciones compulsivas y 99 detenciones en el marco de evacuaciones forzosas.

En coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), se dispuso de cinco ambulancias, tres policlínicos y un vacunatorio móvil, efectuándose 11.500 intervenciones sanitarias a esta población.

En relación a la atención de mascotas, se habilitó el alojamiento con apoyo de la Facultad de Veterinaria, en coordinación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Sistema de protección social

Civila, por su parte, recordó que se generaron en los últimos días 150 plazas en régimen de 24 horas y que en los próximos días se crearán nuevos cupos para recibir a personas evacuadas del exaeropuerto.

Enfatizó que más de 100 usuarios abarcados en centros de evacuación, fueron derivados a dispositivos de rehabilitación para casos de uso problemático de drogas y que se generó el instrumento “vales habitacionales”, para que esta población pueda acceder a una pensión o vivienda subsidiada.

En referencia al despliegue de algunos programas que eran parte de una planificación anterior del Mides, mencionó el programa Puertas Abiertas (para captación de personas en situación de calle), que cuenta con nueve centros desplegados en Montevideo, con propuestas socio educativas.

“Hoy, el Sistema de Protección Social en Uruguay abarca a más de 7.800 personas por día", manifestó, detallando algunas propuestas relacionadas con cuidados especiales, viviendas con apoyo y salud metal.