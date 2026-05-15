AUTE considera inconveniente para UTE el proyecto de hidrógeno verde de Paysandú

Agregó que desde el sindicato se ha hecho la estimación y se llegó a la conclusión de que el ente tendrá “una pérdida del orden de los 70 millones de dólares anuales” Es un montón”.

Empresa presiona

Por su parte, la empresa “ha sostenido que se puede perder el momento del negocio, ya que en Brasil y Chile la energía es más barata, por lo que el negocio se podría ir hacia esos países”.

“Hemos conversado con compañeros de la región, hicimos algún encuentro internacional, y la conclusión es que no hay ningún proyecto de hidrógeno que esté funcionando en la región”, explicó. Y agregó: Hay una planta experimental en Chile, una planta muy chica, que tiene un solo aerogenerador. Es una muestra de que se puede hacer hidrógeno, pero no produce para abastecer. Lo que sabemos es que hay un montón de proyectos que son meramente especulativos. No han puesto un ladrillo todavía”.

Recordó que el proyecto tiene varias etapas: Una es la de consumidor. Instala la planta y le compra energía A UTE Después, en las otras dos etapas, van a instalar sus parques generadores y fotovoltaicos, algo que también es una amenaza para el sistema eléctrico, porque van a duplicar lo que hoy está instalado en energías renovables, fotovoltaica y eólica. En Uruguay tenemos del orden de 1.8 GB instalados en aerogeneradores y paneles fotovoltaicos. Y esta empresa viene a instalar 2.5. 700 megas más de lo que ya está instalado en todo el país, sumando lo público y lo privado”.

Pérdida para UTE

“Entonces, en principio, la primera fase, un contrato deficitario para UTE, y a futuro UTE va a tener que invertir para poder garantizarles a ellos la energía, siendo que supuestamente se van a abastecer”, subrayó.

Por otra parte, cuestionó si el proyecto es verde. “Una vez que eso está conectado al sistema eléctrico, ya no se sabe cuál es la matriz que la está alimentando, si es térmica nacional, si es térmica de Argentina, o hidroeléctrica, o eólica, o fotovoltaica”, indicó.

Señaló que también hay preocupación por las exoneraciones financieras: "Estaría bueno que en algún momento blanqueen, antes de firmar el contrato, cuánto se le va a exonerar, o sea, cuánto el Estado renuncia a recaudar en impuestos".

A todo eso, Saldivia indicó que ahora se agrega “un posible conflicto binacional, porque preocupa en Colón -en la orilla argentina-, que la planta está enfrente. No solo es el impacto visual, también la quema de forestación para generar el hidrógeno”.