Un joven de 20 años murió tras lanzarse desde el mirador de la Intendencia de Montevideo

Un joven de 20 años murió en la mañana de este lunes 13 de abril tras caer desde el mirador de la Intendencia de Montevideo (IM). Según información policial, consignada por Montevideo Portal, el hecho ocurrió sobre las 11:00 horas, cuando el hombre cayó desplomado sobre la calle Santiago de Chile.
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Desde la IM dijeron que no harán “declaraciones al respecto”. “Estamos siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública”, añadieron.
Hasta el momento, no se han confirmado la identidad del joven fallecido y las autoridades siguen trabajando (esta tarde) en la escena para determinar las circunstancias del episodio, en base a testimonios y otras evidencias.
En tanto, fuentes policiales señalaron que aún no están claras las circunstancias del hecho, aunque en una primera instancia, la principal hipótesis que se maneja es la de un suicidio.
Línea de prevención del suicidio:
0800 0764 o desde celular *0767