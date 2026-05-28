Carballo, Pacha Espino, Medina y Protesoni son algunos de los nombres que maneja Nacional

Alan Medina es otro de los nombres que suenan para reforzar a Nacional. El jugador es del grupo Pachuca y a mitad de año se le termina el contrato. En los próximos días habrá una reunión entre los mexicanos y Perchman para negociar por el delantero. Es un jugador que interesa mucho a Jorge Bava que lo dirigió en Liverpool.

Facundo Waller es otra de las opciones. El jugador ya tuvo un pasaje por Nacional pero se frustró por las lesiones que sufrió el jugador que prácticamente no pudo mostrar sus cualidades en el albo.

Finalmente, Nacional también va por otro volante. El uruguayo Carlos Protesoni (ex Defensor, Independiente) hoy en Deportivo Alavés de España está en carpeta).

Hay más nombres que sé están diciendo, pero la realidad marca que antes de negociar altas, Nacional tendrá que negociar bajas. Hay jugadores que serán cedidos a préstamo y tal vez con algún jugador se tratará de llegar a una rescindir el contrato. El periodo de pases aún no comienza, pero se pretende cambiar la imagen del primer semestre.