Carballo, Pacha Espino, Medina y Protesoni son algunos de los nombres que maneja Nacional

Nacional continuará jugando actividad internacional en la segunda mitad del año. Si bien no era el objetivo inicial, el tricolor debió conformarse con la Copa Sudamericana, luego de quedar tercero en su grupo de Libertadores.
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Caras y Caretas Diario
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Quedan dos fechas del Torneo Intermedio antes del parate por el Campeonato del Mundo. En ese parate el club debe de trabajar en conjunto en varias áreas. Jorge Bava tiene que imponer su estilo de juego y tratar que los jugadores interpreten lo que el entrenador pretende dentro del campo. Por otra parte la Comisión Directiva tiene que trabajar en altas y bajas. El vicepresidente Flavio Perchman ya dijo que hay jugadores que se les va a rescindir el contrato y ya tiene en su cabeza algunas incorporaciones.
Los nombres que se filtraron
En esta época del año la danza de nombres es muchísima. Pero podemos afirmar que Nacional va por un golero, que seguramente sea extranjero. También trabajará para la vuelta de Alfonso Pacha Espino quien termina contrato con Rayo Vallecano y jugador libre. Otro nombre que estaría cera es el de Felipe Carballo. El volante está recuperando de una operación de rodilla, aunque el tricolor pretende saber cuándo podría comenzar a jugar y volver a ser el Felipe Carballo que todos conocemos.
Alan Medina es otro de los nombres que suenan para reforzar a Nacional. El jugador es del grupo Pachuca y a mitad de año se le termina el contrato. En los próximos días habrá una reunión entre los mexicanos y Perchman para negociar por el delantero. Es un jugador que interesa mucho a Jorge Bava que lo dirigió en Liverpool.
Facundo Waller es otra de las opciones. El jugador ya tuvo un pasaje por Nacional pero se frustró por las lesiones que sufrió el jugador que prácticamente no pudo mostrar sus cualidades en el albo.
Finalmente, Nacional también va por otro volante. El uruguayo Carlos Protesoni (ex Defensor, Independiente) hoy en Deportivo Alavés de España está en carpeta).
Hay más nombres que sé están diciendo, pero la realidad marca que antes de negociar altas, Nacional tendrá que negociar bajas. Hay jugadores que serán cedidos a préstamo y tal vez con algún jugador se tratará de llegar a una rescindir el contrato. El periodo de pases aún no comienza, pero se pretende cambiar la imagen del primer semestre.