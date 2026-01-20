Policías evitaron el suicidio de un hombre sobre un puente del Río Olimar

Dos policías de Treinta y Tres que realizaban tareas patrullaje en moto, atendieron el pasado sábado 17 de enero un llamado que alertaba que un hombre de 30 años había subido al puente de la vía férrea sobre el Río Olimar, con la intención de autoeliminarse.
Treinta y Tres
