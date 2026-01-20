Policías evitaron el suicidio de un hombre sobre un puente del Río Olimar

WhatsApp Image 2026-01-18 at 08.08.18

Los héroes de la jornada

Los primeros efectivos en llegar al lugar fueron, Brandon Garcia y Juan Martínez, dos policías eventuales que los fines de semana realizan un servicio de patrulla en el Parque del Río Olimar en moto.

Al avistar al hombre sobre las barandas del puente -en la zona de mayor altitud y peligro- no dudaron en acercarse al mismo, manteniendo un diálogo constante y apacible. Luego de lograr llegar a donde se encontraba y lo convencieron de deponer su actitud.

Según manifestaciones de la persona, se encontraba angustiado y solo, por eso habría tomado la decisión de autoeliminarse.

Una vez retirado del puente se lo trasladó al Hospital local para ser atendido, quedando al cuidado de familiares.

En el lugar también colaboraron los guardavidas de la playa del Río Olimar y funcionarios del Destacamento de Bomberos de Treinta y Tres.