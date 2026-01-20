Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Policías | Treinta y Tres | suicidio

Treinta y Tres

Policías evitaron el suicidio de un hombre sobre un puente del Río Olimar

Dos policías de Treinta y Tres, salvaron a un hombre de 30 años que había subido al puente de la vía férrea sobre el Río Olimar con intención de autoeliminarse.

Por Redacción Caras y Caretas

Dos policías de Treinta y Tres que realizaban tareas patrullaje en moto, atendieron el pasado sábado 17 de enero un llamado que alertaba que un hombre de 30 años había subido al puente de la vía férrea sobre el Río Olimar, con la intención de autoeliminarse.

Policías recibieron alerta tras dejar tobillera electrónica en lo de un amigo

La Policía tomó conocimiento debido a que el individuo posee un dispositivo de monitoreo electrónico (tobillera), constatándose que el mismo había dejado el dispositivo manual que acompaña la tobillera en la casa de un amigo. Sobre las 19:36 horas del sábado, el Sistema de Monitoreo Electrónico recibió la notificación de que el hombre de 30 años, se había alejado de la tobillera electrónica.

Tras una comunicación telefónica se pudo confirmar que el hombre que había dejado el dispositivo manual que acompaña a la tobillera en casa de un conocido y se habría ido en dirección al puente de la vía férrea, sobre el Río Olimar, con intención de autoeliminarse.

Los héroes de la jornada

Los primeros efectivos en llegar al lugar fueron, Brandon Garcia y Juan Martínez, dos policías eventuales que los fines de semana realizan un servicio de patrulla en el Parque del Río Olimar en moto.

Al avistar al hombre sobre las barandas del puente -en la zona de mayor altitud y peligro- no dudaron en acercarse al mismo, manteniendo un diálogo constante y apacible. Luego de lograr llegar a donde se encontraba y lo convencieron de deponer su actitud.

Según manifestaciones de la persona, se encontraba angustiado y solo, por eso habría tomado la decisión de autoeliminarse.

Una vez retirado del puente se lo trasladó al Hospital local para ser atendido, quedando al cuidado de familiares.

En el lugar también colaboraron los guardavidas de la playa del Río Olimar y funcionarios del Destacamento de Bomberos de Treinta y Tres.

Temas

