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Sociedad San Carlos | Maldonado | narcotraficante

Policía de Maldonado

Cayó "El Kane", el principal narcotraficante de San Carlos

Ricardo Pérez, alias "El Kane", cayó en San Carlos tras un allanamiento en el que se incautaron varias armas de fuego de alto calibre, municiones y cocaína.

El Kane, peligroso narcotraficante de San Carlos.

"El Kane", peligroso narcotraficante de San Carlos.
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Por Redacción Caras y Caretas

Tras una investigación de la fiscalía de 5to turno de Maldonado, a cargo del Dr. Jorge Vaz, y de la Jefatura de Policía de Maldonado fue detenido el peligroso delincuente Ricardo Pérez, alias "El Kane", que tiene múltiples antecedentes penales vinculados a la venta de drogas en San Carlos.

El Kane, quien es considerado como uno de los principales narcotraficantes de el este del país, cayó en la tarde de este viernes 29 de mayo en un allanamiento en el que se incautaron varias armas de fuego de alto calibre, municiones y droga.

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Armas de gran poder y cocaína de máxima pureza

Entre las armas incautadas se encuentran un rifle calibre 223 similar a un AR-15, pistolas Glock 9 milímetros, revólveres de distintos calibres, rifles, escopetas de trombón y una importante cantidad de cartuchería.

Además, fueron incautados dos vehículos utilizados por el detenido y un sofisticado sistema de videovigilancia instalado en la vivienda, la cual fue descrita por las autoridades como un verdadero “búnker”, completamente protegido y monitoreado mediante cámaras.

En cuanto a la droga, la Policía estimó que los 3,5 kg de cocaína tendrían un valor cercano a los 24 mil dólares en el mercado ilegal.

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Búsqueda minuciosa permitió incautar armas enterradas

En conferencia de prensa, el Jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, destacó el respaldo permanente del Ministerio del Interior y aseguró que San Carlos continúa siendo uno de los principales focos de atención en materia de seguridad.

Hoy logramos tener una gran incautación y sacar un alto poder de fuego a una de las principales organizaciones narco de San Carlos”, señaló Trezza.

Durante el allanamiento efectivos del Departamento de Hechos Complejos, junto a Policía Científica y la Dirección Guardia Republicana, realizaron una inspección minuciosa en la vivienda intervenida.

Según informó Trezza, para hallar parte del armamento enterrado en distintos sectores del predio fue necesario solicitar al Municipio una máquina retroexcavadora, debido a que los Armas estaban ocultos en diferentes puntos de la propiedad.

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