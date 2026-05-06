Fratti celebró la primera exportación a la Unión Europea sin aranceles

“Es una gran alegría, porque después de 25 años no solo se logra el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), sino que comienza a concretarse con el primer envío de merluza con cero de arancel”, celebró el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, sobre la exportación de 28 toneladas de merluza procesada con destino a Lituania.
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En diálogo con Comunicación Presidencial, Fratti sostuvo que Lituania constituye un mercado importante para el sector pesquero, que, hasta abril, pagaba 15% de aranceles.
El secretario de Estado manifestó que hay buenas perspectivas para colocar arroz y carne en el mercado europeo. También informó que hubo consultas de países árabes ante la Dirección de Asuntos Internacionales del MGAP para la exportación de productos ovinos.
En mayo comenzó la aplicación provisoria del acuerdo entre Mercosur y UE
Con la aplicación provisoria del acuerdo comercial a partir del 1° de mayo, el Mercosur y la UE conforman un espacio comercial integrado por más de 750 millones de personas y que representa el 20% del producto bruto mundial, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Los productos de la pesca componen el listado de bienes que no pagan aranceles para ingresar al mercado europeo. Otros son las menudencias bovinas y ovinas, las manzanas y cerezas frescas, legumbres, los frutos secos y pasas de uva, el agua mineral, las cervezas y bebidas espirituosas, la harina de soja, los tops de lana peinada, fertilizantes y fungicidas.
En tanto, para la Cuota Hilton de carne premium, por la que antes se abonaba un 20% de arancel, implicó una reducción total de gravámenes.
Otros bienes provenientes de los países que integran el Mercosur que ingresarán con beneficios parciales, como cuotas preferenciales, son el arroz, la miel, el maíz y el sorgo.