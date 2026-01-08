Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Brasil | Os Manos | narcotráfico

Interpol

Tres personas fueron extraditadas a Brasil: dos pertenecen al grupo criminal "Os Manos"

Entre las personas extraditadas, hay un uruguayo y una brasileña, que eran buscados por narcotráfico en Quaraí e integraban la organización "Os Manos".

Tres personas fueron extraditadas a Brasil, dos eran de la facción "Os Manos". 
Por Redacción Caras y Caretas

Dos hombres y una mujer que tenían alerta roja de Interpol fueron extraditados a Brasil. Un brasileño que cumplió pena en Uruguay por asociación para delinquir y estaba requerido por hurto en el país vecino; y un uruguayo y una brasileña, que eran buscados por asociación para el tráfico de drogas en Quaraí.

Embed - Tres personas fueron extraditadas a Brasil por requerimientos de INTERPOL

Ambos habían sido detenidos en el marco de un control rutinario realizado por la Jefatura de Policía de Artigas. Según la información brindada por el Ministerio del Interior la pareja se dedicaba a la venta y almacenamiento de sustancias estupefacientes y ambos integran la organización criminal “Os Manos”.

Esta organización delictiva, originaria de Río Grande del Sur, cuenta con presencia en varios estados de Brasil y también en países vecinos, siendo considerada una de las mayores organizaciones criminales de esa región. Sus principales actividades están vinculadas al narcotráfico, hurtos y delitos violentos.

El traslado fue realizado este jueves 8 por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol. De las operaciones de extradición también participaron la Fuerza Aérea y el apoyo del Grupo de Respuesta Táctica de la Jefatura de Policía de Rivera.

