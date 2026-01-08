Dos hombres y una mujer que tenían alerta roja de Interpol fueron extraditados a Brasil. Un brasileño que cumplió pena en Uruguay por asociación para delinquir y estaba requerido por hurto en el país vecino; y un uruguayo y una brasileña, que eran buscados por asociación para el tráfico de drogas en Quaraí.
Tres personas fueron extraditadas a Brasil: dos pertenecen al grupo criminal "Os Manos"
Entre las personas extraditadas, hay un uruguayo y una brasileña, que eran buscados por narcotráfico en Quaraí e integraban la organización "Os Manos".