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Cultura y espectáculos vino | Uruguay- |

CULTURA Y GASTRONOMÍA

Spazio del Vino 2026: cuatro días para descubrir etiquetas y celebrar la cultura del vino

Plaza Italia Shopping recibirá una nueva edición del encuentro vitivinícola, con bodegas nacionales e internacionales, degustaciones y actividades gratuitas.

Spazio del Vino 2026

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Por Redacción de Caras y Caretas

El vino también tiene su propio lenguaje cultural: habla de territorios, tradiciones, formas de producción y maneras de compartir. Esa diversidad será protagonista de una nueva edición de Spazio del Vino 2026, que del 12 al 15 de noviembre reunirá en Plaza Italia Shopping a bodegas de Uruguay y otros países en una propuesta que combina degustación, aprendizaje y entretenimiento.

Organizado junto a La Sacristía, la tienda de vinos y delicatessen liderada por Bettina González y Nicolás Arias Zefferino, el encuentro propone acercar al público al universo vitivinícola desde una experiencia abierta y descontracturada. Durante cuatro jornadas, los visitantes podrán recorrer los espacios de alrededor de treinta bodegas, conocer distintas etiquetas y explorar la diversidad de estilos y procedencias.

La entrada será libre y gratuita. Las actividades se desarrollarán en el sector gastronómico del centro comercial: jueves 12 y viernes 13, de 17 a 21 horas, y sábado 14 y domingo 15, de 14 a 21 horas.

Un recorrido por los vinos de Uruguay y el mundo

La participación de bodegas nacionales tendrá un lugar destacado, con firmas como Bouza, Garzón, Familia Deicas, Pisano, Santa Rosa, Cerro del Toro, H. Stagnari, Antigua Bodega y Viña Varela Zarranz, entre otras.

La propuesta también incluirá etiquetas de Argentina, con bodegas como Rutini, Zuccardi y Doña Paula; de Chile, con Casas del Bosque, Santa Rita y Emiliana; y de España, con Freixenet y Marqués de Cáceres.

Más allá de las degustaciones, el encuentro incorporará catas guiadas, juegos, concursos e intervenciones artísticas sorpresa, con actividades pensadas para acercar el conocimiento del vino a públicos diversos.

Degustar, aprender y llevarse nuevos descubrimientos

Spazio del Vino buscará que la experiencia no termine al dejar la copa. La Sacristía presentará un catálogo digital con ofertas especiales vigentes hasta fin de noviembre. Además, habrá descuentos de hasta el 25% para quienes abonen con tarjetas de crédito BROU Visa Platinum y BROU Mastercard Recompensa.

Con el respaldo de distintas marcas e instituciones, entre ellas Banco República, Vinos del Uruguay, Mowi y Gato Dumas, la iniciativa propone cuatro jornadas para descubrir nuevas etiquetas, intercambiar experiencias y acercarse a una actividad en la que confluyen cultura, gastronomía e identidad.

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