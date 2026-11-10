Spazio del Vino 2026: cuatro días para descubrir etiquetas y celebrar la cultura del vino

Un recorrido por los vinos de Uruguay y el mundo

La participación de bodegas nacionales tendrá un lugar destacado, con firmas como Bouza, Garzón, Familia Deicas, Pisano, Santa Rosa, Cerro del Toro, H. Stagnari, Antigua Bodega y Viña Varela Zarranz, entre otras.

La propuesta también incluirá etiquetas de Argentina, con bodegas como Rutini, Zuccardi y Doña Paula; de Chile, con Casas del Bosque, Santa Rita y Emiliana; y de España, con Freixenet y Marqués de Cáceres.

Más allá de las degustaciones, el encuentro incorporará catas guiadas, juegos, concursos e intervenciones artísticas sorpresa, con actividades pensadas para acercar el conocimiento del vino a públicos diversos.

Degustar, aprender y llevarse nuevos descubrimientos

Spazio del Vino buscará que la experiencia no termine al dejar la copa. La Sacristía presentará un catálogo digital con ofertas especiales vigentes hasta fin de noviembre. Además, habrá descuentos de hasta el 25% para quienes abonen con tarjetas de crédito BROU Visa Platinum y BROU Mastercard Recompensa.

Con el respaldo de distintas marcas e instituciones, entre ellas Banco República, Vinos del Uruguay, Mowi y Gato Dumas, la iniciativa propone cuatro jornadas para descubrir nuevas etiquetas, intercambiar experiencias y acercarse a una actividad en la que confluyen cultura, gastronomía e identidad.