Olesker explicó qué industrias quiere impulsar Uruguay y por qué apuesta a agregar valor a las exportaciones

Según explicó, desde que asumió la ministra Fernanda Cardona se retomaron iniciativas como la convocatoria al Consejo de Industria y la creación de núcleos productivos, espacios en los que empresarios y trabajadores de distintas ramas discuten medidas para impulsar sus respectivas actividades. Actualmente funcionan 12 núcleos, vinculados a sectores como el farmacéutico, la maquinaria agrícola y la industria cárnica.

Los sectores que Uruguay busca potenciar

Para Olesker, el desarrollo industrial no debe medirse únicamente por su aporte al Producto Interno Bruto (PIB). La industria también tiene un papel estratégico por su capacidad de generar empleo calificado, promover innovación y fortalecer la soberanía económica.

En ese sentido, explicó que la nueva estrategia cambia la forma de definir cuáles son las actividades que deben recibir mayor impulso estatal.

En lugar de seleccionar industrias únicamente por sus características internas, la propuesta parte de los grandes objetivos del país, como reducir las desigualdades y avanzar en la descarbonización.

El documento establece tres criterios para identificar los sectores prioritarios, actividades que ya tienen una presencia importante en la economía, aquellas que cuentan con potencial de desarrollo tecnológico y las que pueden crecer impulsadas por la demanda.

Entre los sectores que ya tienen una posición consolidada mencionó a los frigoríficos, los lácteos y la industria farmacéutica. También destacó las posibilidades de la maquinaria agrícola y algunas ramas de la industria química.

Otro de los sectores a los que asignó especial importancia es el complejo maderero-forestal, que considera que tiene margen para avanzar mucho más allá de la exportación de celulosa.

«Una de las cosas que nos muestra el diagnóstico de este documento es que hemos primarizado mucho nuestra industria», señaló.

En esa línea, planteó que Uruguay debe apostar a producir y exportar bienes con mayor elaboración, como maderas contrachapadas e incluso viviendas de madera, aprovechando las capacidades que ya existen en el complejo forestal.

«Hoy el mercado ya no es un problema»

Uno de los aspectos que Olesker destacó durante la entrevista fue el acceso a nuevos mercados internacionales. A su entender, Uruguay enfrenta un escenario diferente al de décadas anteriores.

Recordó que durante los años noventa existían numerosas empresas e industrias, pero había dificultades para encontrar mercados donde colocar su producción.

«Hoy el mercado ya no es un problema, hoy tenemos los mercados. Costará más, costará menos entrar», afirmó.

En ese contexto, mencionó el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y las negociaciones comerciales que el Mercosur mantiene con países como Canadá y Vietnam.

Para el viceministro, el desafío ahora consiste en conseguir que las empresas uruguayas mejoren sus capacidades tecnológicas y productivas para poder competir e ingresar a esos destinos.

La apertura de mercados, sostuvo, debe acompañarse de una transformación de la estructura productiva nacional para que las oportunidades comerciales se traduzcan en más industria, empleo y valor agregado.

Los instrumentos para impulsar la industria

Olesker también explicó que la política industrial busca ordenar y articular las herramientas disponibles para promover inversiones y fortalecer los sectores considerados prioritarios.

Entre ellas mencionó la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), que permite otorgar beneficios fiscales a proyectos declarados de interés nacional.

A esa herramienta se suman el Fondo Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, los fondos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y los de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

El objetivo es coordinar esos instrumentos con las oportunidades comerciales y las necesidades de cada sector productivo.

«¿Qué es lo que tenemos que hacer en los tres años que nos quedan? Poner esto en la práctica», sostuvo Olesker, quien planteó que Uruguay debe conseguir un salto en crecimiento, exportaciones y, especialmente, en valor agregado.

La integración regional, otra de las claves

El viceministro consideró que la escala del mercado uruguayo hace necesario pensar el desarrollo industrial más allá de las fronteras nacionales.

Por eso, defendió la integración de las empresas locales en cadenas regionales de producción, una estrategia que permitiría ampliar las oportunidades de crecimiento de distintas actividades.

Como ejemplo mencionó la industria automotriz brasileña, que incorpora componentes fabricados en Uruguay, como alfombras y espejos.

También recordó la experiencia de integración de la industria naval uruguaya con Brasil durante el gobierno de José Mujica, un vínculo productivo que, según señaló, se perdió y que podría ser necesario repensar.

Además, destacó el impacto industrial de sectores como las telecomunicaciones y la energía, que generan demanda de componentes y pueden dinamizar a proveedores nacionales.

«Al ministerio hay que verlo como un todo», recordó que plantea la ministra Cardona.

Para Olesker, el desafío de la política industrial es precisamente aprovechar esas conexiones entre actividades económicas para fortalecer la producción nacional, reducir la primarización y construir una economía con mayor capacidad de innovación y generación de valor.