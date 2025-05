"No lo descarto. No digo que lo vaya a hacer, pero no descarto nada. No, no ahí. Necesitamos Groenlandia con urgencia. Groenlandia tiene una población muy pequeña, de la que cuidaremos y la valoraremos, y todo eso. Pero lo necesitamos por razones de seguridad internacional", declaró Trump en una entrevista con NBC News respondiendo a la pregunta correspondiente.