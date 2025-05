Bergara cerró en el Prado y prometió "un nuevo Montevideo"

Durante su intervención, Mario Bergara subrayó el trabajo desplegado junto a su equipo de trabajo: «Hemos hecho más de 100 propuestas a lo largo de la campaña para mostrarle a la ciudadanía cómo pensamos trabajar, siempre en diálogo, con participación, con todos los partidos que integren la Junta Departamental, va a haber diálogo”, explicó.

El referente del seregnismo frenteamplista destacó su compromiso con la mejora de la limpieza, la movilidad, el tránsito y la gestión de residuos, pero sobre todo con el bienestar de las personas.

“Me entusiasma hacer las cosas bien para que la vida de la gente cambie, para que haya más igualdad, más justicia, y podamos disfrutar esta ciudad que tanto amamos”, señaló.

Reiteró su promesa de trabajar junto a los municipios «porque son esa primera línea de cercanía con la gente, que nos ayuda a sentir los problemas, que nos permiten escuchar las propuestas que tienen los vecinos y las vecinas».

«Me entusiasma la tarea, me entusiasma conducir la Intendencia de Montevideo, porque quiero hacer las cosas bien y que la vida de la gente cambie, mejore, ese es el objetivo de nuestro trabajo, gobernar para que en Montevideo haya más bienestar, más igualdad, más justicia, para que todas y todos podamos disfrutar la belleza que tenemos como capital del país”, afirmó.

Bergara habló al público desde lo personal y dijo: “Montevideo me vio nacer, me dio el campito para jugar a la pelota, me dio la escuela pública, mis amigos de la infancia, me dio el liceo público, la militancia, me permitió estudiar, trabajar, construir una vida feliz. Amo Montevideo y le debo mucho. Por eso quiero ser intendente, para hacerlo mejor”.

Aseguró que su gestión no tolerará prácticas clientelistas ni irregularidades: “No queremos ingresos a dedo, no queremos que la intendencia compre el combustible en la estación del intendente, no amparamos las irregularidades ni la corrupción. Ese es el espíritu frenteamplista y los valores que transmitieron Seregni, Tabaré, Mariano, Ricardo, Ana, Daniel, Carolina, Pepe y Yamandú”.

Finalmente, convocó a la militancia a redoblar esfuerzos de cara al domingo 11: “Los invito a que demos todo de aquí al domingo. Queremos un Montevideo más limpio, más ágil y más disfrutable. Y lo vamos a hacer mejor, vamos a construir juntos un nuevo Montevideo que nos siga haciendo sentir orgullosos. Arriba compañeros y compañeras, vamos a ganar», concluyó.