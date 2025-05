Tejera sobre penal a Nacional: "No había unanimidad pero sí elementos" para sancionarlo

Sobre las críticas y protestas, el árbitro aseguró que "lo que me pone de mal humor es que "en cada fallo se me estén viniendo arriba a protestar de manera desmedida". "Si me reclaman jugadas capitales te lo puedo entender", agregó.

El penal para Nacional ante Danubio y la expulsión de "Pepelito" Fernández

Gustavo Tejera fue consultado sobre la expulsión de Sebastián Fernández en el choque que terminó con triunfo de Nacional ante Danubio en el Parque Central. "Tengo la mejores de las relaciones, es una persona muy correcta, por eso su reacción en el partido contra Nacional lo tomo como algo aislado y una reacción del momento", contó.

"No he hablado con él, pero sé que la próxima vez que tenga que dirigir a Danubio, me va a dar la mano", agregó el árbitro.

Tejera también se refirió al penal sancionado por mano dentro del área en ese partido, y confesó que "no había unanimidad para sancionarlo pero hubo compañeros que entendieron que había elementos para cobrarlo". Aseguró que "tomamos muchas cosas en consideración para cobrar el penal".

"Las jugadas más complicadas son las manos, siguen siendo muy complejas porque hay que analizar muchas cosas y son muy interpretativas. Son muchas las cosas que inciden para poder tomar una decisión. En muchos casos tenés que tomar en cuenta una secuencia muy larga", finalizó.