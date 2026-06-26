Uruguay cayó 1 a 0 ante España y se despidió del Mundial 2026

Con ese resultado se fueron al vestuario.

En el segundo tiempo se vio a un Uruguay mejor plantado. Sergio Rochet sustituyó a Muslera en el arco y el equipo intentó mejorar su juego.

A los 56 minutos, Bielsa hizo otro cambio. En este caso sustituyó a Valverde por Viñas.

Pero ni los cambios ni el empuje de los jugadores fueron suficientes para revertir el resultado y el partido terminó con la derrota de Uruguay y su despedida del Mundial.

URUGUAY:

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

DT: Marcelo Bielsa

ESPAÑA:

Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Mikel Merino, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

DT: Luis de la Fuente

Jueces: Ismail Elfath, quien estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins. Como cuarto árbitro estará Juan Calderón de Costa Rica, mientras que su asistente será el también costarricense Juan Carlos Mora. En el VAR estarán Tatiana Guzmán de Nicaragua, Armando Villarreal de Estados Unidos y Khamis Al Marri de Catar.