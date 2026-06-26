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Mundial | celestes |

mundial 2026

Uruguay cayó 1 a 0 ante España y se despidió del Mundial 2026

Los celestes necesitaban ganar para clasificar a la siguiente serie, pero no fue posible; el once celeste no fue capaz de dar vuelta el resultado.

España eliminó a Uruguay.

España eliminó a Uruguay.

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Uruguay cayó ante España por 1 a 0 en el tercer partido del grupo, una verdadera final para los celestes que dependían de si mismos para seguir adelante en el Mundial. Sin embargo no pudieron dar vuelta el resultado y quedaron afuera del torneo.

El partido comenzó con España mejor plantada en el campo de juego aunque los celestes dieron algunas muestras de rebeldía llegando al arco ibérico. Hasta la primera pausa de hidratación hubo mucho movimiento de pelota en el medio de la cancha.

Tras la pausa de hidratación se vio a un mejor Uruguay en la cancha, llegando con relativa facilidad al arco español. Sin embargo, en el minuto 42 Alex Baena zafo de la defensa celeste y convirtió el primer gol del partido. Claro error de Muslera que le costó a Uruguay ese gol. Cayó como balde de agua fría.

Con ese resultado se fueron al vestuario.

En el segundo tiempo se vio a un Uruguay mejor plantado. Sergio Rochet sustituyó a Muslera en el arco y el equipo intentó mejorar su juego.

A los 56 minutos, Bielsa hizo otro cambio. En este caso sustituyó a Valverde por Viñas.

Pero ni los cambios ni el empuje de los jugadores fueron suficientes para revertir el resultado y el partido terminó con la derrota de Uruguay y su despedida del Mundial.

URUGUAY:

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

DT: Marcelo Bielsa

ESPAÑA:

Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Mikel Merino, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

DT: Luis de la Fuente

Jueces: Ismail Elfath, quien estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins. Como cuarto árbitro estará Juan Calderón de Costa Rica, mientras que su asistente será el también costarricense Juan Carlos Mora. En el VAR estarán Tatiana Guzmán de Nicaragua, Armando Villarreal de Estados Unidos y Khamis Al Marri de Catar.

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