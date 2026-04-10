Uruguay bajo cielos claros: El pronóstico apunta a una recuperación térmica gradual

Luego de una semana marcada por la influencia de una depresión atmosférica que generó lluvias y vientos de gran intensidad, el territorio nacional inicia un proceso de estabilización. Según los últimos reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y las proyecciones de Windguru, los próximos días se caracterizarán por cielos claros, bancos de niebla matinales y una recuperación paulatina de las temperaturas.