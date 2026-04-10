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Pronóstico

Uruguay bajo cielos claros: El pronóstico apunta a una recuperación térmica gradual

Tras el paso del ciclón por Uruguay, Inumet y MetSul prevén un ascenso térmico y días soleados, aunque advierten por neblinas matinales en todo el país.

Pronóstico para Uruguay

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 @Agencia FocoUy
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Luego de una semana marcada por la influencia de una depresión atmosférica que generó lluvias y vientos de gran intensidad, el territorio nacional inicia un proceso de estabilización. Según los últimos reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y las proyecciones de Windguru, los próximos días se caracterizarán por cielos claros, bancos de niebla matinales y una recuperación paulatina de las temperaturas.

1. Pronóstico Oficial (Inumet): Estabilidad y neblinas

Tras el evento de mal tiempo que afectó al país entre el 6 y el 8 de abril, el Inumet confirma una mejora en las condiciones. Los puntos clave para el fin de semana son:

  • Viernes 10: Jornada con cielos algo nubosos y períodos de claro. Se espera una mínima de 9°C y una máxima de 21°C. Se advierte por la formación de neblinas y bancos de niebla durante las primeras horas.

  • Sábado 11: Continuará el tiempo estable con un ligero ascenso térmico, alcanzando los 23°C. Hacia la noche, la nubosidad aumentará, con probabilidad de precipitaciones aisladas.

  • Domingo 12: Se prevén lluvias aisladas en la mañana, mejorando rápidamente hacia la tarde con vientos que rotarán del Suroeste al Sureste.

2. Perspectiva de MetSul: Descenso térmico y aire seco

El observatorio MetSul destaca que, tras el desplazamiento del ciclón hacia el Océano Atlántico, una masa de aire frío y seco ha comenzado a dominar la región. Esto provocará mañanas frescas, especialmente en el interior del país, donde las temperaturas mínimas podrían situarse por debajo de los 10°C. No obstante, la baja humedad favorecerá la presencia de sol durante gran parte del sábado.

3. Proyecciones de Windguru: Condiciones en la costa

Para los sectores náuticos y zonas costeras de Montevideo, Maldonado y Rocha, los modelos de Windguru reportan:

  • Vientos: Predominancia del sector Noreste (NE) con intensidades moderadas de entre 10 y 18 nudos (aprox. 18-33 km/h).

  • Estado del mar: Se observa una disminución significativa en la altura de las olas en el Río de la Plata y la costa atlántica tras el fuerte oleaje del inicio de semana, permitiendo condiciones más favorables para la navegación deportiva.

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