Alto mando militar cubano se reunió con el jefe del Comando Sur en la base de Guantánamo

Autoridades militares de EEUU y Cuba mantuvieron el viernes una reunión en la Base Naval de Guantánamo, este de la isla, informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar). Según la publicación, "ambas delegaciones valoran de positivo el encuentro".
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"Por acuerdo de ambas partes se produjo el 29 de mayo 2026 una reunión entre el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, General Francis L. Donovan y el Viceministro Primero Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias General de Cuerpo Ejército Roberto Legrá Sotolongo", comunicó el Minfar en su cuenta de X.
Según la publicación, "ambas delegaciones valoran de positivo el encuentro donde se abordaron temas vinculados con la seguridad en torno al perímetro divisorio del enclave militar y estuvo de acuerdo mantener comunicación entre ambos mandos militares".
La cartera castrense publicó también en sus redes sociales una fotografía en la que aparecen cinco militares -cuatro cubanos y uno estadounidense- posando al aire libre.
La misma foto
La misma imagen utilizó el Comando Sur para anunciar -con una publicación en X- la realización del mitin, al que describieron como "un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operacional".
"El Gen. Donovan también dirigió una evaluación de seguridad perimetral de la base naval y discutió la protección de fuerzas, la seguridad de los miembros del servicio y sus familias, y la preparación operativa con funcionarios de la base", amplió.
Las tensiones entre Washington y La Habana escalaron desde inicios de este año, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela, en la que fue capturado y sacado del país el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
Trump bloquea a Cuba
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autorizaba aranceles a las importaciones de países que suministran petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.
Las acciones de Washington han causado una escasez grave de combustible en la isla que afecta la generación eléctrica y sectores vitales de la economía, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación, entre otros.
El Gobierno cubano asegura que EEUU está utilizando el cerco energético para asfixiar la economía cubana y hacer insoportables las condiciones de vida de la población de la isla.
(Sputnik)