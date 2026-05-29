Alto mando militar cubano se reunió con el jefe del Comando Sur en la base de Guantánamo

La cartera castrense publicó también en sus redes sociales una fotografía en la que aparecen cinco militares -cuatro cubanos y uno estadounidense- posando al aire libre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinfarC/status/2060512403176014285&partner=&hide_thread=false Por acuerdo mutuo hoy 29/5, se reunieron el VP JEMG de las FAR GCE Legrá Sotolongo y el jefe del Comando Sur de EE.UU, Gral Francis L. Donovan.

Se valoró de positivo el encuentro.

Se abordaron temas de interés para las partes, se acordó mantener la comunicación entre los mandos. pic.twitter.com/GsmbFCNoNy — Minfar_Cuba (@MinfarC) May 30, 2026

La misma foto

La misma imagen utilizó el Comando Sur para anunciar -con una publicación en X- la realización del mitin, al que describieron como "un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operacional".

"El Gen. Donovan también dirigió una evaluación de seguridad perimetral de la base naval y discutió la protección de fuerzas, la seguridad de los miembros del servicio y sus familias, y la preparación operativa con funcionarios de la base", amplió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/2060472965658230998&partner=&hide_thread=false #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan met with Army Corps General, Gen. Roberto Legrá Sotolongo, First Deputy Minister of the Chief of the General Staff, and other senior leaders from the Cuban military today at the perimeter of Naval Station Guantanamo Bay, Cuba, for a… pic.twitter.com/V4Fau3HxSo — U.S. Southern Command (@Southcom) May 29, 2026

Las tensiones entre Washington y La Habana escalaron desde inicios de este año, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela, en la que fue capturado y sacado del país el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Trump bloquea a Cuba

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autorizaba aranceles a las importaciones de países que suministran petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.

Las acciones de Washington han causado una escasez grave de combustible en la isla que afecta la generación eléctrica y sectores vitales de la economía, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación, entre otros.

El Gobierno cubano asegura que EEUU está utilizando el cerco energético para asfixiar la economía cubana y hacer insoportables las condiciones de vida de la población de la isla.

(Sputnik)